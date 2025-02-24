El papa Francisco pasó una buena noche, está despierto y de buen humor, aunque sigue en estado crítico, según el Vaticano

Video El papa Francisco pasa una buena noche pero continúa en estado crítico, informó el Vaticano

El papa Francisco sigue en estado crítico este lunes, pero pasó una buena noche y está descansando, informó el Vaticano.

"La noche transcurrió bien, el Papa durmió y descansa", afirmaba un comunicado de la Santa Sede en el undécimo día de su hospitalización, la más larga desde su elección en 2013.

Horas después se supo que el Papa estaba despierto y de buen ánimo y continúa con sus terapias este lunes. Sigue alimentándose por sí mismo y no recibe nutrición artificial o líquida, agrega la información. Se espera otro parte médico más tarde este lunes.

También más tarde este lunes, el número 2 del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, dirigirá una oración nocturna del Rosario en la Plaza de San Pedro.

Jorge Mario Bergoglio, de 88 años y primer Papa latinoamericano de la historia, se encuentra hospitalizado desde el 14 de febrero por una infección pulmonar compleja.

El domingo, los médicos dijeron que los análisis de sangre mostraban una leve insuficiencia renal que estaba bajo control y la caída en el conteo de plaquetas permanecía estable. Tampoco ha tenido más crisis respiratorias desde la noche del sábado pero sigue recibiendo un "flujo elevado" de oxígeno. Según el último parte del Vaticano el domingo, el Pontífice permanecía consciente y “bien orientado”.

“La complejidad del cuadro clínico y la espera necesaria para que las terapias farmacológicas proporcionen alguna respuesta dictan que el pronóstico siga siendo reservado”, concluyeron los médicos.

La condición del Papa es inestable, dada su edad, fragilidad y enfermedad pulmonar preexistente. Los médicos han advertido que la principal amenaza que enfrenta Francisco es la sepsis, una infección grave de la sangre que puede ocurrir como complicación de la neumonía.

Hasta la fecha no ha habido referencia a ningún inicio de sepsis en los partes médicos proporcionados por el Vaticano, incluido el del domingo.

A pesar de su estado de salud, el domingo "por la mañana, en el apartamento habilitado en la décima planta, (el Papa) participó en la Santa Misa, con quienes cuidan de él durante estos días de hospitalización", dijo El Vaticano.

Con información de AP y AFP.