Irán

OIEA informa que el sitio nuclear Natanz no reporta aumento en niveles de radiación tras ataque

Natanz es la principal planta de enriquecimiento de uranio en Irán.

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Por:N+ Univision y AP
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Este sábado 21 de marzo del 2026, el Organismo Internacional de Energía Atómica ( OIEA) informó que la instalación nuclear de Natanz no produjo aumento en los niveles de radiación en el exterior del recinto, tras el ataque a 220 millas al sureste de Teherán.

Cabe destacar que Natanz es la principal planta de enriquecimiento de uranio en Irán y, de acuerdo con imágenes satelitales, fue alcanzada desde que estalló el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

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La guerra entre Irán y Estados Unidos continúa

También el mismo sábado, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que la próxima semana “la intensidad de los ataques” de Israel y Estados Unidos contra Irán “aumentará significativamente”.

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Esto se da después de que la República Islámica atacara la base aérea de Diego García, la cual señala que la nación tiene mayor capacidad de alcance en su arsenal de misiles de la que pensaban.

Asimismo, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, mencionó que no quería un alto al fuego, sino que quería un fin completo y duradero de la guerra.

Video Más tensión en Medio Oriente: Irán amenaza con elevar ataques hacia sitios turísticos

Trump da un paso atrás con Irán

Este viernes 20 de marzo, el presidente Donald Trump dio a conocer que estaba pensando en reducir las operaciones militares en Medio Oriente, esto se da tras la amenaza de la República Islámica, en donde señaló atacar a lugares turísticos en todo el mundo, y a la subida del precio del petróleo. Después de esa declaración, el mandatario estadounidense anunció que levantaba las sanciones al petróleo iraní ya cargado en barcos, esto como una medida para frenar el alza de los precios en el combustible.

Reino Unido e Irán

Referente al ataque iraní a la base conjunta en la isla de Diego García en el océano Índico, los funcionarios británicos no dieron detalles del mismo.

Reino Unido no ha participado en los ataques de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica; sin embargo, permitió que estadounidenses usaran sus bases militares con el fin de atacar instalaciones de misiles de Irán, esto para que se evitaran los ataques a barcos en el estrecho de Ormuz. No obstante, después de este aviso, atacaron la base conjunta.

ALM

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