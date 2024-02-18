Más de 400 detenidos en Rusia en protestas y homenajes tras la repentina muerte del opositor Alexey Navalny

Video Las últimas imágenes públicas de Alexei Navalny antes del anuncio de su muerte en la cárcel

Más de 400 personas fueron detenidas en Rusia mientras rendían homenaje al líder de la oposición Alexey Navalny, quien murió repentinamente la semana pasada en una remota colonia penal del Ártico, informó este domingo un destacado grupo de derechos humanos.

La repentina muerte de Navalny, de 47 años, fue un golpe aplastante para muchos rusos, que habían puesto sus esperanzas para el futuro en el enemigo más feroz del presidente Vladimir Putin.

Navalny siguió expresando sus implacables críticas al Kremlin incluso después de sobrevivir a un envenenamiento con un agente nervioso y recibir múltiples penas de prisión.

La noticia resonó en todo el mundo, y muchos líderes mundiales culparon de la muerte a Putin y su gobierno.

En un intercambio con periodistas poco después de salir de un servicio religioso del sábado, el presidente Joe Biden reiteró su postura de que Putin era, en última instancia, el culpable de la muerte de Navalny. “El quid de la cuestión es que Putin es el responsable. Ya sea que él lo haya ordenado o no, es responsable de las circunstancias”, dijo Biden. “Es un reflejo de quién es él. No se puede tolerar”, acotó.

Por su parte, la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, mostró una foto de la pareja en Instagram este domingo en su primera publicación en las redes sociales desde la muerte del opositor. El título decía: "Te amo".

Más de 400 detenidos en Rusia

Con flores y velas, cientos de personas en docenas de ciudades rusas acudieron el viernes y sábado a homenajes y monumentos ad hoc a las víctimas de la represión política para honrar a Navalny. En más de una docena de ciudades, la policía detuvo a 401 personas el sábado por la noche, según el grupo de derechos humanos OVD-Info que rastrea los arrestos políticos y brinda asistencia legal.

Se realizaron más de 200 arrestos en San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia, dijo el grupo. Entre los detenidos se encontraba Grigory Mikhnov-Voitenko, un sacerdote de la Iglesia ortodoxa apostólica, un grupo religioso independiente de la Iglesia ortodoxa rusa, que anunció en las redes sociales planes para celebrar un servicio en honor a Navalny y fue arrestado el sábado por la mañana frente a su casa. Fue acusado de organizar una manifestación y recluido en una celda de detención en una comisaría de policía, pero más tarde fue hospitalizado con un derrame cerebral, informó OVD-Info.

Los tribunales de San Petersburgo ordenaron que 42 de los detenidos el viernes cumplieran entre uno y seis días de cárcel, mientras que otros nueve fueron multados, dijeron funcionarios judiciales a última hora del sábado.

En Moscú, al menos seis personas fueron condenadas a pasar 15 días de cárcel, según OVD-Info. Una persona también fue encarcelada en la ciudad sureña de Krasnodar y dos más en la ciudad de Bryansk, dijo el grupo.

Personas colocan flores y presentan sus respetos a Alexey Navalny en una roca de las islas Solovetsky, donde se estableció el primer campamento del sistema de prisiones políticas de Gulags, con el edificio histórico del Servicio Federal de Seguridad (FSB, el sucesor del KGB soviético) al fondo, en Moscú. Imagen Alexander Zemlianichenko/AP

Denuncias de "asesinato" y el cuerpo de Navalny

La noticia de la muerte de Navalny llegó un mes antes de las elecciones presidenciales en Rusia, que se espera que den al presidente Putin otros seis años en el poder. Persistieron las preguntas sobre la causa de la muerte y no estaba claro cuándo las autoridades entregarían el cuerpo de Navalny. Más de 12,000 personas han presentado solicitudes al gobierno ruso para que los restos del político sean entregados a sus familiares, informó el domingo OVD-Info.

El equipo de Navalny dijo el sábado que el político fue “asesinado” y acusó a las autoridades de retrasar deliberadamente la entrega del cuerpo. La madre de Navalny y sus abogados obtuvieron información contradictoria de varias instituciones a las que acudieron en su búsqueda para recuperar el cuerpo. "Nos están dando vueltas en círculos y cubriendo sus huellas", dijo el sábado la portavoz de Navalny, Kira Yarmysh.

“Todo lo que hay en la colonia está cubierto con cámaras. Cada paso que dio fue filmado desde todos los ángulos durante todos estos años. Cada empleado tiene una grabadora de video. En dos días no se ha filtrado ni publicado ni un solo video. Aquí no hay lugar para la incertidumbre”, dijo este domingo el estratega y aliado más cercano de Navalny, Leonid Volkov.

Una nota entregada a la madre de Navalny decía que había muerto a las 14:17 horas del viernes, según Yarmysh. Los funcionarios de la prisión le dijeron a su madre cuando llegó a la colonia penal el sábado que su hijo había fallecido a causa del “síndrome de muerte súbita”, escribió Ivan Zhdanov, director de la Fundación Anticorrupción de Navalny, en X, antes conocido como Twitter.

El Servicio Penitenciario Federal de Rusia informó que Navalny se sintió mal después de una caminata el viernes y perdió el conocimiento en la colonia penal de la ciudad de Kharp, en la región de Yamalo-Nenets, unas 1,200 millas al noreste de Moscú. Llegó una ambulancia, pero no pudieron reanimarlo, dijo el servicio, agregando que la causa de la muerte aún "se está estableciendo".

Navalny estaba encarcelado desde enero de 2021, cuando regresó a Moscú después de recuperarse en Alemania de un envenenamiento con un agente nervioso del que responsabilizó al Kremlin. Recibió tres condenas de prisión desde su arresto, por una serie de cargos que ha rechazado por considerarlos motivados políticamente.

Después del último veredicto que le impuso una condena de 19 años, Navalny dijo que entendía que estaba “cumpliendo cadena perpetua, que se mide por la duración de mi vida o la duración de la vida de este régimen”.

Horas después de que se informara sobre la muerte de Navalny, su esposa hizo una aparición dramática en la Conferencia de Seguridad de Munich. Dijo que no estaba segura de poder creer las noticias de fuentes oficiales rusas, "pero si esto es cierto, quiero que Putin y todos los que rodean a Putin, los amigos de Putin y su gobierno sepan que asumirán la responsabilidad por lo que le hicieron a nuestro país, a mi familia y a mi esposo”.

