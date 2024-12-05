Qué se sabe de la misteriosa enfermedad respiratoria que ha matado decenas de personas en África

Video En video: estampida durante un partido de fútbol deja decenas de muertos y heridos, incluido niños

Autoridades de salud pública de África y de la Organización Mundial de la Salud investigan una misteriosa enfermedad similar a la gripe que mató a docenas de personas en las últimas semanas en Congo.

Según el ministro de Salud de ese país, Roger Kamba, al menos 71 personas murieron en 15 días (entre el 10 y el 25 de noviembre tras presentar síntomas parecidos a los de una enfermedad respiratoria.

El número de casos fue mayor, cerca de 380.

"El gobierno congoleño está en alerta general con respecto a esta enfermedad", dijo Kamba, sin proporcionar más detalles.

Los CDC de África registraron cifras ligeramente diferentes, con 376 casos y 79 muertes. La discrepancia se debió a problemas con la vigilancia y la definición de los casos, dijo Kaseya.

Un portavoz de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo el martes que habían sido alertados sobre la enfermedad desde la semana pasada y que estaba trabajando junto con el Ministerio de Salud Pública del Congo para realizar más investigaciones.

Expertos epidemiológicos están en la región para tomar muestras e investigar la enfermedad, dijo el ministro.

¿Dónde se registraron los casos de la misteriosa enfermedad en África?

La zona de salud de Panzi, ubicada a unas 435 millas de la capital Kinshasa, es un área remota de la provincia de Kwango, lo que dificulta el acceso a la zona, según el ministro.

Los expertos epidemiológicos tardaron dos días en llegar, según el ministro. Debido a la falta de capacidad de análisis, las muestras tuvieron que llevarse a Kikwit, a más de 500 kilómetros de distancia, según Dieudonne Mwamba, director del Instituto Nacional de Salud Pública.

“El sistema sanitario es bastante débil en nuestras zonas rurales, pero para ciertos tipos de atención, el ministerio cuenta con todas las previsiones y estamos esperando los primeros resultados de los análisis de las muestras para calibrar las cosas adecuadamente”, afirmó Kaseya.

Mwamba indicó que Panzi ya es una zona “frágil”, con un 40% de desnutrición entre sus habitantes. También sufrió una epidemia de fiebre tifoidea hace dos años y actualmente hay un resurgimiento de la gripe estacional en todo el país.

“Tenemos que tener en cuenta todo esto como contexto”, dijo Mwamba.

¿Quiénes son los más afectados y qué síntomas presentan?

Las autoridades dijeron que los adolescentes parecen ser los más afectados, pero también las mujeres y los niños.

"Los primeros diagnósticos nos llevan a pensar que se trata de una enfermedad respiratoria", dijo Kaseya. "Pero tenemos que esperar los resultados de laboratorio".

Añadió que hay muchas cosas que todavía se desconocen sobre la enfermedad, incluyendo si es infecciosa y cómo se transmite.

Las autoridades han dicho que los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, tos y anemia.

Un residente de Panzi, Claude Niongo, dijo a la agencia AP que su esposa y su hija de siete años murieron a causa de la enfermedad.

“ No sabemos la causa, solo noté fiebre alta, vómitos... y luego la muerte”, dijo Niongo.

“Ahora, las autoridades nos están hablando de una epidemia, pero mientras tanto, hay un problema de atención y la gente está muriendo”, agregó.

El Congo ya está asolado por la epidemia de mpox (la enfermedad antes conocida como viruela de mono), con más de 47,000 casos sospechosos y más de 1,000 muertes sospechosas de la enfermedad en el país centroafricano, según la OMS.

Con información de The Associated Press.

