"Me estoy muriendo": el expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica anuncia que está en etapa terminal del cáncer

El expresidente uruguayo José 'Pepe' Mujica confirmó este jueves que el cáncer que padece e ha evolucionado a una metástasis, que se expandió al hígado y le queda poco tiempo de vida.

“Me estoy muriendo”, dijo en entrevista con el semanrio Búsqueda. "Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”.

El exmandatario, de 89 años, explicó que el cáncer en el esófago, que le fue diagnosticado el 29 de abril de 2024, ahora se expandió al hígado y que optó por no tratarlo, a raíz de su edad y de las enfermedades crónicas que padece.

En una rueda de prensa más tarde, Raquel Pannone, doctora personal de Mujica, informó que exámenes recientes han mostrado “la existencia de imágenes que son metástasis de su cáncer de esófago a nivel del hígado”, aunque sostuvo que el expresidente no “tiene cambios en su vida cotidiana ni dolor”.

Pannonel recordó que, debido a su avanzada edad y otras dolencias, como vasculitis y enfermedad renal severa, las opciones de tratamiento fueron reducidas desde el comienzo.

La médica evitó pronunciarse sobre el pronóstico de avance de la enfermedad y destacó que la situación de Mujica “se va a mantener" en cuidados paliativos para tratar síntomas puntuales.

"El pronóstico es que siga así y en la medida de lo posible que esté tranquilo, es lo que nos pide”, recalcó. “Transmitir el diagnóstico lo hizo sentir liberado. Al poderlo comunicar ahora está tranquilo”.

"Él quiere estar tranquilo, quiere hacer con su tiempo lo que tenga ganas de hacer”, destacó Pannone, al pedir que sus deseos sean respetados.

La despedida de Pepe Mujica

Mujica aprovechó la ocasión para despedirse de sus compatriotas y afirmó que lo único que espera en esta etapa final es dedicarse a su finca, localizada en las afueras de la capital, Montevideo.

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto”, expresó.

El exguerrillero y una de las principales figuras de la política uruguaya, que alcanzó proyección internacional por su estilo relajado y campechano, afirmó que se va “tranquilo y agradecido” después de vivir la vida “muy bien” pese a los años que pasó en la cárcel tras ser capturado mientras luchaba contra la dictadura.

“La vida es una hermosa aventura y un milagro. Estamos demasiado concentrados en la riqueza y no en la felicidad. Estamos concentrados solo en hacer cosas y, cuando querés acordar, se te pasó la vida”, reflexionó.

Muestras de apoyo a Pepe Mujica

Tras el diagnóstico de cáncer en el esófago, Mujica se sometió a sesiones de radioterapia y, desde entonces, fue ingresado diversas veces en el hospital debido a las complicaciones del tratamiento, que le provocaron molestias para comer y mantenerse hidratado.

En septiembre pasó por el quirófano para una práctica que le permitiera alimentarse de forma segura. En la misma época el equipo médico anunció que la enfermedad se encontraba en remisión.

Pese a que se retiró del Senado y de la política en 2020, Mujica nunca paró de abogar por las causas que defiende y, tras unos meses recluido, participó activamente del proceso electoral en Uruguay del pasado octubre y noviembre, que culminó con la elección de su heredero político Yamandú Orsi como nuevo presidente.

Tras conocerse la noticia, actores políticos trasmitieron su apoyo a Mujica.

“Adiós, hermano Pepe, y hasta la victoria siempre”, escribió en X, antes Twitter, el presidente colombiano Gustavo Petro.

El mandatario boliviano, Luis Arce, afirmó que recibió “con profunda tristeza las recientes noticias". “Tu valentía e inquebrantable compromiso con nuestros pueblos han dejado una huella imborrable en todos quienes creemos en un mundo con más inclusión y justicia social”, destacó.