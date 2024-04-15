Calor de los océanos está blanqueando los corales y podría convertirse en el peor evento global de estos seres vivos

Video Por qué el calentamiento del agua pone en peligro a los Cayos de Florida

Los arrecifes de coral del planeta están en medio de un evento de blanqueamiento masivo causado por temperaturas extraordinariamente altas de los océanos, según indicó este lunes la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) junto a la Iniciativa Internacional sobre Arrecifes de Coral (ICRI).

Es el cuarto evento global de este tipo en la última década y está afectando al 54% de los arrecifes de coral de la Tierra.

El blanqueamiento ocurre cuando los corales se estresan tanto que pierden las algas simbióticas que necesitan para sobrevivir, tornándose blancos. Los corales blanqueados pueden recuperarse, pero si el agua que los rodea está demasiado caliente durante demasiado tiempo, irremediablemente mueren.

"Esto da miedo, porque los arrecifes de coral son muy importantes", dijo Derek Manzello, coordinador del programa Coral Reef Watch de la NOAA, que monitorea y predice eventos de blanqueamiento.

A pesar de las numerosas advertencias de los científicos, las naciones están quemando más combustibles fósiles que nunca y las emisiones de gases de efecto invernadero siguen aumentando, contribuyendo al calentamiento global y al creciente aumento de las temperaturas del océano, el principal regulador del clima en todo el planeta.

Cada uno de los tres eventos de blanqueo global anteriores ha sido peor que el anterior. Durante el primero, en 1998, el 20% de las áreas de arrecifes del mundo sufrieron estrés por calor al nivel del blanqueamiento. En 2010, era del 35%. El tercero abarcó de 2014 a 2017 y afectó al 56% de los arrecifes.

Según Manzello, se espera que el evento actual sea de menor duración, porque El Niño, un patrón climático natural asociado con océanos más cálidos, "se está debilitando y los meteorólogos predicen que se producirá un período más frío de La Niña hacia finales de año".

Sin embargo, el blanqueo está aumentando 1% de las áreas de corales a nivel global cada semana, por lo que el impacto puede superar al evento anterior.

La ola de calor que afectó el sur de Estados Unidos a mediados del año pasado afectó los arrecifes de coral en Florida. Las temperaturas alcanzaron niveles sin precedentes de hasta 97 grados Fahrenheit, según datos de la NOAA.

Los arrecifes de coral son las selvas tropicales del mar

Los arrecifes de coral, que son descritos en la comunidad científica como las "selvas tropicales del mar", albergan aproximadamente el 25% de todas las especies marinas conocidas incluyendo más de 4,000 especies de peces y miles de otras plantas y animales.

Su estructura está compuesta por corales duros con esqueletos pétreos hechos de piedra caliza producidas por los pólipos de coral que cuando mueren dejan esqueletos usados como base para nuevos pólipos vivos.

Por ejemplo, lorida albergan la única barrera de coral de América del Norte de casi 150 millas de largo y tiene unas cuatro millas de ancho, que se extiende desde Cayo Soldado, ubicado en la bahía de Biscayne hasta el banco Tortugas.

Según explica la NOAA, “el aumento de la temperatura del agua puede estresar a los pólipos de los corales, haciendo que pierdan las algas que viven en los tejidos de esos pólipos. Esto da como resultado el blanqueamiento del coral, llamado así porque las algas le dan su color al coral y cuando las algas lo abandonan, el coral se vuelve completamente blanco”.

El blanqueamiento no es la causa de la muerte de los corales sino un signo de peligro, ya que como explica la NOAA son precisamente estas algas las que le dan al coral “el alimento que necesitan para sobrevivir”.

La muerte de los corales tendría graves consecuencias para la región

El blanqueamiento de corales afecta las poblaciones de peces y los medios de subsistencia de las comunidades que dependen de la pesca y el turismo, dijo a Univision Noticias el biólogo marino Francisco Herrera Terán.

Por ejemplo, el mar Caribe es el hogar del arrecife de coral más grande del hemisferio occidental conocido como el Arrecife Mesoamericano que toca las costas de México, Belice, Guatemala y Honduras y se extiende casi 700 millas desde el extremo norte de la Península de Yucatán hasta las Islas de la Bahía de Honduras.

La muerte de los corales traería “un aumento de la pobreza y de la desigualdad social”, según Herrera Terán.