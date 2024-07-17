Cambiar Ciudad
Las asombrosas imágenes que muestran a la "tribu aislada más grande del mundo"

Activistas a favor de las tribus indígenas advierten sobre un "desastre humanitario en ciernes" y dicen que es vital que las compañías madereras sean expulsadas del territorio tradicionalmente afectado por la tribu.

Univision
Son tribus no contactadas, pero el hecho de que se les haya podido fotografiar ya es en sí motivo de preocupación.

Y es que decenas de miembros de tribus aisladas en la Amazonía peruana han tenido que salir de sus territorios a causa de varias concesiones madereras que amenazan con destruir su hábitat, según informa la organización conservacionista y de derechos humanos Survival International.

Según Survival International, se trata de “ un ejemplo gráfico de la urgente necesidad de revocar todas las licencias de tala en la zona, así como de reconocer que el territorio pertenece al pueblo mashco piro”, un grupo que la organización considera como “la tribu aislada más grande del mundo”.

Demandan protección y reconocimiento para los mashco piro, “la tribu aislada más grande del mundo”.

En un comunicado, Survival International explica que más de 50 personas mashco piro han aparecido cerca de la aldea yine de Monte Salvado, en el sureste de Perú, en los últimos días, y que otro grupo de 17 personas apareció cerca del pueblo vecino de Puerto Nuevo.

Miembros de la tribu mashco piro a las orillas de un río en la región Madre de Dios en la Amazonia peruana. Los mashco piro salen cada vez más de la selva tropical presumiblemente huyendo de las actividades de las madereras en sus territorios.
Imagen Survival International

Los yine, que no están aislados, y hablan un idioma relacionado con los mashco piro, han informado anteriormente que la tribu ha denunciado airadamente la presencia de madereros en sus tierras.

Varias empresas madereras tienen concesiones dentro del territorio mashco piro, incluyendo la compañía maderera Canales Tahuamanu, que cuenta con la certificación del Consejo de Protección Forestal (FCS) por la sustentabilidad de sus operación que Survival International califica de “supuestas”.

Survival International pidió al FSC que retire la certificación de las operaciones a esa empresa de la que el gobierno peruano reconoció hace ocho años que está talando árboles dentro del territorio mashco piro, a pesar de la oposición de los habitantes del área.

Compañías madereras amenazan el territorio de los mashco piro

La directora de Survival International, Caroline Pearce, dijo en el comunicado que las imágenes “muestran que un gran número de mashco piro aislados viven a sólo unos kilómetros de donde los madereros están a punto de iniciar sus operaciones”.

“Esta es una prueba irrefutable de que muchos mashco piro viven en esta zona, que el gobierno no sólo no ha protegido, sino que incluso la ha vendido a empresas madereras”, denuncia en el comunicado el presidente de la organización indígena local Fenamad, Alfredo Vargas Pío.

Según Vargas Piro, los trabajadores madereros podrían traer nuevas enfermedades que acabarían con los mashco piro, y también existe el riesgo de violencia en ambos lados, por lo que es muy importante que los derechos territoriales de los mashco piro sean reconocidos y protegidos por ley”.

Según Survival International los mashco piro constituyen la tribu aislada más grande del mundo.
Imagen Survival International


Este es un desastre humanitario en ciernes: es absolutamente vital que los madereros sean expulsados y que el territorio de los mashco piro esté por fin protegido adecuadamente. El FSC debe cancelar la certificación de Canales Tahuamanu de inmediato; de no hacerlo, se burlará de todo el sistema de certificación”, dijo el líder tribal.

De acuerdo a Fenamad, miembros de las mashco piro han sido vistos saliendo de la selva tropical cada vez con más frecuencia en las últimas semanas, presumiblemente en busca de alimento y alejándose de la creciente presencia de las compañías madereras.

Según Survival International, las imágenes de los mashco piro datan de finales de junio y fueron tomadas en las orillas de un río en la región de Madre de Dios, en el sureste de Perú, cerca de la frontera con Brasil.

