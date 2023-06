La escalofriante tormenta eléctrica más grande e intensa jamás registrada que provocó una erupción volcánica submarina

Van Eaton explica que no fue solo la intensidad del rayo lo que los atrajo a estudiar la explosión en Tonga sino que " la escala de los anillos de rayos nos dejó boquiabiertos. Nunca antes habíamos visto algo así; no hay nada comparable a las tormentas meteorológicas. Se han observado anillos de rayos individuales, pero no múltiples, y son diminutos en comparación".