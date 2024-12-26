El jefe de la OMS estaba en el aeropuerto de Yemen cuando fue bombardeado por Israel "a solo unos metros de donde estábamos"

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sobrevivió este jueves al bombardeo de Israel contra el aeropuerto de Saná, en Yemen, donde otras dos personas murieron y se reportaron daños en las instalaciones.

Tesdros explicó que se encontraba a punto de abordar un vuelo cuando Israel lanzó un ataque contra varios objetivos en Yemen.

PUBLICIDAD

"Mientras estábamos a punto de abordar nuestro vuelo desde Saná, hace unas dos horas, el aeropuerto fue atacado por un bombardeo aéreo", indicó Ghebreyesus en la red social X. “La torre de control de tráfico aéreo, la sala de abordaje, a solo unos metros de donde estábamos, y la pista sufrieron daños”, dijo en la publicación.

Agregó que "al menos dos personas han sido reportadas muertas en el aeropuerto." "Tendremos que esperar a que se reparen los daños en el aeropuerto antes de poder partir. Mis colegas de la ONU, la OMS y yo estamos a salvo. Nuestro más sentido pésame a las familias cuyos seres queridos perdieron la vida en el ataque", concluyó en su mensaje.

Tedros se encontraba en Yemen en una misión para negociar la liberación de miembros de su personal, retenidos desde hace meses por los rebeldes hutíes, y para evaluar la situación sanitaria y humanitaria del país.

Lo que se sabe del ataque aéreo en el aeropuerto de Saná

Una nueva ronda de ataques aéreos israelíes en Yemen este jueves tuvo como objetivo la capital controlada por los rebeldes hutíes de Saná y varios puertos. Los ataques israelíes siguieron a varios días de lanzamientos hutíes que activaron sirenas en Israel.

El ejército israelí dijo que atacó infraestructura utilizada por los hutíes en el aeropuerto internacional de Saná y puertos en las ciudades de Hodeida, Al-Salif y Ras Qantib, junto con estaciones de energía, afirmando que se utilizaban para contrabandear armas iraníes y para la entrada de altos funcionarios iraníes.

PUBLICIDAD

El ejército de Israel no ha comentado nada al respecto de la publicación del director de la OMS, pero emitió un comunicado diciendo que tenía “capacidades para golpear muy lejos del territorio de Israel”.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró que Israel persistirá "hasta completar la tarea" de neutralizar a los hutíes de Yemen, calificándolos como "el brazo terrorista de Irán", instantes después de que el Ejército anunciara el bombardeo de objetivos militares en este país.

El portavoz de los insurgentes, Mohamed Abdulsalam, denunció los ataques como una "agresión israelí contra todo el pueblo yemení".

Un medio de comunicación de los hutíes respaldados por Irán confirmó los ataques en una publicación de Telegram, y el canal satelital al-Masirah, controlado por los hutíes, reportó múltiples muertes en los diferentes bombardeos. Mientras que el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán condenó los ataques.

Las Naciones Unidas han señalado que los puertos atacados son vías de entrada importantes para la ayuda humanitaria para Yemen, la nación árabe más pobre que se sumió en una guerra civil en 2014.

Mira también: