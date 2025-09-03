Mueren al menos 15 personas al descarrilar un mítico funicular muy utilizado por turistas en Lisboa
El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa lamentó "profundamente" el accidente, que dejó "víctimas mortales" y "heridos graves", indicó en un comunicado.
Al menos 15 muertos y 18 heridos dejó el descarrilamiento de un histórico tranvía que recorre uno de los barrios más turísticos de Lisboa, informaron servicios de emergencia.
Todas las víctimas han sido retiradas de los escombros del accidente, indicó a los medios Tiago Augusto, responsable del servicio de urgencias médicas (Inem), quien agregó que entre las personas afectadas se encontraban extranjeros, aunque no pudo precisar su nacionalidad.
