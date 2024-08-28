El niño que rompió un valioso jarrón de 3,500 años durante su visita a un museo

Video Hallan cinco momias de más de 1,000 años de antigüedad cerca de un campo de fútbol

Un jarrón de 3,500 años de antigüedad quedó convertido en añicos luego de que un niño de 4 años lo rompiera accidentalmente, informó el personal del museo Hecht en Haifa, Israel, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con la publicación, se trataba de un jarrón de “la Edad del Bronce Media, entre los años 1500-2200 a. C., por lo que se estimó que tenía por lo menos 3,500 años”.

El objeto era anterior a los días del rey David y Salomón y es típico de la región de Canaán. Según el museo, el jarrón “está diseñado para almacenar y transportar el consumo local, principalmente vino y aceite de oliva”.

A pesar de la gran pérdida histórica, el museo se tomó las cosas con calma y dijo a través de Facebook que hay casos en los que los artículos de exhibición son dañados intencionalmente, y “esos casos son tratados muy seriamente”, incluyendo la participación de la policía.

😯A precious 3,500-year-old jar was accidentally shattered by a four-year-old boy during a visit to the Hecht Museum in northern Israel.



Sin embargo, aclararon que en este caso el jarrón “fue golpeado por un niño que visitó el museo y el tratamiento de la situación será como corresponde”.

¿Cómo el niño rompió el jarrón centenario en el Museo Hecht?

De acuerdo con el padre del niño, el pequeño jaló la vasija porque tenía “curiosidad por lo que había dentro”, lo que provocó su caída, dijo el hombre identificado como Alex a The Guardian.

“Mi reacción inicial fue de negación”, contó Alex. “No podía creer que fue mi hijo quien lo hizo”.

Tras lo sucedido el niño comenzó a llorar, mientras que sus padres analizaban cuál era la mejor forma de resolver la situación, si recoger los pedazos del jarrón, o dejar que el personal del museo se encargara de ello, por si era posible una restauración más adelante.

“Al principio, estaba en estado de shock”, dijo el padre. “Luego me enfadé un poco con él”.

Luego de que sus padres lograron calmar al niño, avisaron a las autoridades del museo sobre el incidente.

La sorprendente reacción del museo con la familia del niño que rompió el jarrón

Los padres del menor jamás esperaron la respuesta que tuvo el museo después de que su hijo rompiera el valioso objeto.

La directora del museo, Inbal Rivlin, invitó al niño y sus padres a volver al museo para una visita privada.

“El museo no es un mausoleo, sino un lugar vivo, abierto a las familias y accesible”, declaró Rivlin este martes al medio israelí Ynet. “Hacemos un llamado a los padres: No tengan miedo. Estas cosas pasan. Arreglaremos (el jarrón) y lo pondremos en su sitio”, agregó.

De acuerdo con la BBC, un especialista en conservación se encargará de restaurar la pieza, que volverá a su lugar “en poco tiempo”, dijo el personal del museo a la cadena.

Alex declaró a la BBC que se sentirán “aliviados” al ver la tinaja restaurada, pero añadió que les da “pena” porque “ya no será el mismo objeto”.

El museo Hecht tiene la política de exhibir los artículos arqueológicos al público en general, “en la medida de lo posible, sin divisiones y no detrás de las paredes de vidrio”, dijo el museo en Facebook.

“Hay un encanto especial de observar un hallazgo arqueológico ‘cara a cara’ y sin barreras, y a pesar del raro caso (del jarrón roto) el Museo Hecht continuará esta tradición”, dice la publicación.

