31,000 soldados ucranianos han muerto durante la invasión rusa, dice Zelensky en su primer balance de bajas militares

La invasión de Rusia a Ucrania ha dejado hasta el momento 31,000 soldados ucranianos muertos, dijo este domingo el presidente Volodymyr Zelensky en el primer balance que ofrece sobre las bajas militares de su país.

"31,000 soldados ucranianos han muerto en esta guerra. Ni 300,000, ni 150,000 como dicen (Vladimir) Putin y su círculo de mentirosos. Pero cada una de estas pérdidas es una gran pérdida para nosotros", declaró en una rueda de prensa en Kiev.

PUBLICIDAD

El mandatario dijo que no revelará el número de soldados que han resultado heridos o que están desaparecidos tras estos dos años de guerra. "Decenas de miles de civiles" han muerto en las áreas ocupadas por Rusia en Ucrania, agregó y aclaró que las cifras exactas podrán conocerse cuando acabe el conflicto.

"No sabemos cuántos civiles nuestros han muerto. No sabemos", dijo Zelensky.

Es la primera vez que Kiev confirma la cifra de bajas miltares desde que Rusia lanzó su invasión el 24 de febrero de 2022.

Rusia, por su parte, ha dado cifras escasas sobre sus bajas militares. La más reciente se supo en enero de 2023, cuando el Ministerio de Defensa dijo que poco más de 6,000 soldados habían muerto.

Datos de Estados Unidos y Reino Unido la ubican en un nivel más alto. Un reporte de la inteligencia estadounidense desclasificado en diciembre de 2023 estimó que 315,000 soldados rusos han muerto o sido heridos en Ucrania. De ser correcta, esa cifra representaría el 87% de los caso 360,000 soldados que Rusia tenía antes de la guerra, de acuerdo con el reporte.

Zelensky dice que el triunfo de Ucrania "depende" del apoyo de Occidente

El presidente también dijo este domingo que la victoria de su país sobre Rusia "depende" del apoyo de Occidente. Agregó que está "seguro" de que Estados Unidos aprobará el paquete de ayuda militar actualmente bloqueado.

"Que Ucrania pierda, que sea muy difícil para nosotros y que haya un gran número de bajas depende de ustedes, de nuestros socios, del mundo occidental", afirmó en la rueda de prensa con motivo del segundo aniversario del inicio de la invasión rusa.

PUBLICIDAD

"Si somos fuertes, con armas, no perderemos esta guerra", añadió.

También se mostró optimista sobre la aprobación de un nuevo paquete de ayuda estadounidense de 60,000 millones de dólares, actualmente bloqueado en el Congreso en Washington por los representantes republicanos. "Estoy seguro de que (la votación en el Congreso) será positiva, de lo contrario no entiendo el mundo en el que estaremos viviendo", declaró.

Por otro lado, el mandatario apuntó que Rusia conocía los planes de la contraofensiva de Ucrania del año pasado antes de que Kiev la pusiese en marcha. "Los planes de acción de nuestra contraofensiva estaban sobre la mesa del Kremlin antes de que las acciones de la contraofensiva empezaran", afirmó Zelensky. Por ello, los jefes de su Ejército están preparando "varios planes" de estrategia este año, debido a las filtraciones.

Mira también: