Francia y Alemania se levantan contra Trump y llaman a crear una Europa fuerte frente a EEUU

Alemania y Francia no están felices con la decisión de Donald Trump de abandonar el Acuerdo Nuclear con Irán . Y a tenor por las declaraciones de los mandatarios de estos dos países, las relaciones con Washington pueden estar pasando por un momento crítico.

Macron realizó un claro llamado para construir una Europa unida y fuerte que no tenga que depender de Washington. Sin mencionarlo, el mandatario francés dejó clara su decepción con Trump, a quien no consiguió convencer de no salirse del acuerdo nuclear en su reciente viaje a Estados Unidos, pese a la buena sintonía que mostraron públicamente los dos mandatarios.