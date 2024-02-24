Autoridades entregan a la madre el cuerpo del opositor ruso Alexey Navalny, fallecido hace una semana, informa su equipo

Video Los incidentes a los que sobrevivió Alexey Navalny antes de morir en una cárcel rusa

El cuerpo del opositor ruso Alexey Navalny, quien falleció hace una semana de forma repentina en una remota cárcel en Rusia, fue entregado a su madre, informó este sábado su equipo.

El anuncio fue hecho por Ivan Zhdanov, director de la Fundación Anticorrupción de Navalny, en su cuenta de Telegram. Agradeció, asimismo, a todos los que pidieron a las autoridades rusas que el cuerpo del feroz crítico del presidente Vladimir Putin fuese entregado finalmente a su progenitora.

Más temprano este sábado, la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, había acusado a Putin de buscar obligar a que la madre de Navalny realizara un funeral secreto tras su muerte en una colonia penal.

Navalnaya dijo en un video que la madre de Navalny estaba siendo "literalmente torturada" por las autoridades, que habían amenazado con enterrarlo en la cárcel del Ártico donde falleció. Sugirieron a la madre que debía decidir pronto porque el cuerpo se estaba descomponiendo, dijo Navalnaya.

"Entreguen el cuerpo de mi esposo", dijo Navalnaya antes del anuncio hecho por Zhdanov, de la Fundación Anticorrupción de Navalny. "Lo torturaron en vida y lo siguen torturando en muerte. Se mofan de los restos de un muerto", afirmó.

Decenas de detenciones que buscarían frenar muestras de apoyo a Alexey Navalny

Navalny, de 47 años, era el político más conocido de la oposición rusa. Murió de forma repentina el 16 de febrero en la cárcel, lo que desató que cientos de rusos salieran a las calles a improvisar altares en su honor con flores y velas.

Por ello, las autoridades han detenido a decenas de personas, tratando de frenar cualquier muestra amplia de apoyo a quien fuera un brutal oponente de Putin poco antes de las elecciones en las que con gran probabilidad saldrá vencedor. Los rusos habían dicho en redes sociales que las autoridades no querían entregar el cuerpo temiendo que hubiese un enorme apoyo al opositor fallecido.

Navalnaya acusó a Putin, un cristiano ortodoxo, de "asesinar" a Navalny. "Ningún cristiano verdadero habría podido hacer lo que Putin está haciendo con el cuerpo de Alexey", dijo la viuda.

Kira Yarmish, portavoz del equipo de Navalny, dijo que todavía no están claros los planes para el funeral. "No sabemos si las autoridades interferirán para llevarlo a cabo como la familia lo desea y como Alexey lo merece", informó la vocera.

El equipo de Navalni también había dicho anteriormente que el Kremlin intentaba bloquear unas exequias públicas susceptibles de movilizar a los partidarios del opositor.

