Cambiar Ciudad
Subastas

“Un extraordinario tesoro”: subastarán la tabla de los Diez Mandamientos más antigua de la que se tenga registro

De acuerdo con la casa de subastas Sotheby’s, la antigüedad es considerada un “vínculo tangible” con las creencias que contribuyeron a la formación de la civilización occidental.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Nueva ley de Louisiana obliga a exhibir los Diez Mandamientos en aulas de clase: ¿qué dice la Constitución?

La tabla de piedra más antigua conocida inscrita con los Diez Mandamientos, y que data del 300 al 800 después de Cristo, será vendida en Nueva York este mes, anunció la casa de subastas Sotheby’s.

La losa de mármol de 155 libras inscrita con los mandamientos en escritura paleohebrea será subastada el 18 de diciembre.

The oldest complete tablet of the Ten Commandments, weighing 115-pounds and approximately 1,500 years old, is displayed at Sotheby's, in New York, Monday, Dec. 9, 2024, where it is to be offered for auction in a single lot sale, Dec, 18, 2024. (AP Photo/Richard Drew)
The oldest complete tablet of the Ten Commandments, weighing 115-pounds and approximately 1,500 years old, is displayed at Sotheby's, in New York, Monday, Dec. 9, 2024, where it is to be offered for auction in a single lot sale, Dec, 18, 2024. (AP Photo/Richard Drew)
Imagen Richard Drew/AP


La tabla fue descubierta durante excavaciones ferroviarias a lo largo de la costa sur de Israel en 1913 y en un principio no fue reconocida como un artefacto de relevancia histórica.

PUBLICIDAD

Fue utilizada como piedra de pavimentación en una casa local hasta 1943, cuando fue vendida a un erudito que comprendió su importancia, explicó Sotheby’s.

Más sobre Subastas

Así es el Códice Sassoon, una de las Biblias hebreas más antiguas del mundo que subastará por más de $30 millones
4 mins

Así es el Códice Sassoon, una de las Biblias hebreas más antiguas del mundo que subastará por más de $30 millones

Mundo
En imágenes: Récord de $11.9 millones en una subasta de codiciados habanos en Cuba
10 fotos

En imágenes: Récord de $11.9 millones en una subasta de codiciados habanos en Cuba

Mundo
Padre de los dos niños hallados muertos en maletas falleció de cáncer
2 mins

Padre de los dos niños hallados muertos en maletas falleció de cáncer

Mundo
Subastan por seis veces su precio el Ford Escort de la princesa Diana
2 mins

Subastan por seis veces su precio el Ford Escort de la princesa Diana

Mundo
Banksy 'la rompe' otra vez: venden por $25.4 millones cuadro que intentó destruir
2 mins

Banksy 'la rompe' otra vez: venden por $25.4 millones cuadro que intentó destruir

Mundo
Artista italiano vende una escultura invisible por 18,300 dólares (no, no es una broma)
2 mins

Artista italiano vende una escultura invisible por 18,300 dólares (no, no es una broma)

Mundo
Dibujo de Banksy que resalta a trabajadores de la salud rompe récord de venta en subasta
2 mins

Dibujo de Banksy que resalta a trabajadores de la salud rompe récord de venta en subasta

Mundo
Resuelven el misterio del mensaje oculto en uno de los cuadros más famosos del mundo, 'El Grito'
12 fotos

Resuelven el misterio del mensaje oculto en uno de los cuadros más famosos del mundo, 'El Grito'

Mundo
Este cangrejo rompió todos los récords en una subasta en Japón
1 mins

Este cangrejo rompió todos los récords en una subasta en Japón

Mundo
Tenía un cuadro en la cocina de su casa sin saber que era una obra maestra valuada en más de $4 millones
2 mins

Tenía un cuadro en la cocina de su casa sin saber que era una obra maestra valuada en más de $4 millones

Mundo

El texto inscrito en la losa sigue los versículos bíblicos conocidos por las tradiciones cristianas y judías, pero omite el tercer mandamiento contra invocar el nombre de Dios en vano.

Incluye una nueva directiva para adorar en el Monte Gerizim, un sitio sagrado específico para los samaritanos, indicó Sotheby’s.

Sotheby’s estima que la losa será subastada por entre un millón y dos millones de dólares.

Sotheby’s califica la losa como un “extraordinario tesoro de la antigüedad”

Sotheby's informó que la tabla de los Diez Mandamientos se ofrecerá como una "venta de lote único" el 18 de diciembre.

"Un extraordinario tesoro de la antigüedad, inscrito con el código moral que sustenta la civilización occidental", dijo la casa de subastas.

“Esta losa de piedra es un puente entre religiones, regiones y épocas".

En un comunicado, Richard Austin, director global de libros y manuscritos de Sotheby's, destacó la relevancia del artefacto.

"Esta notable losa no es sólo un artefacto histórico de gran importancia, sino también un vínculo tangible con las creencias que ayudaron a dar forma a la civilización occidental", dijo.

"Encontrar esta pieza compartida de herencia cultural es viajar a través de milenios y conectarse con culturas y religiones contadas a través de uno de los códigos morales más antiguos y duraderos de la humanidad", añadió Austin.

PUBLICIDAD

La losa de mármol mide dos pies de altura y pesa 115 libras. De acuerdo con expertos, es la única tabla completa de los Diez Mandamientos que se preserva completa de la época romana-bizantina tardía.

Mira también:

Video Te mostramos en realidad aumentada los cofres con tesoros que escondió un multimillonario en EEUU
Relacionados:
SubastasEstados Unidos de América

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD