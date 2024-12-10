“Un extraordinario tesoro”: subastarán la tabla de los Diez Mandamientos más antigua de la que se tenga registro

Video Nueva ley de Louisiana obliga a exhibir los Diez Mandamientos en aulas de clase: ¿qué dice la Constitución?

La tabla de piedra más antigua conocida inscrita con los Diez Mandamientos, y que data del 300 al 800 después de Cristo, será vendida en Nueva York este mes, anunció la casa de subastas Sotheby’s.

La losa de mármol de 155 libras inscrita con los mandamientos en escritura paleohebrea será subastada el 18 de diciembre.

The oldest complete tablet of the Ten Commandments, weighing 115-pounds and approximately 1,500 years old, is displayed at Sotheby's, in New York, Monday, Dec. 9, 2024, where it is to be offered for auction in a single lot sale, Dec, 18, 2024. (AP Photo/Richard Drew) Imagen Richard Drew/AP



La tabla fue descubierta durante excavaciones ferroviarias a lo largo de la costa sur de Israel en 1913 y en un principio no fue reconocida como un artefacto de relevancia histórica.

Fue utilizada como piedra de pavimentación en una casa local hasta 1943, cuando fue vendida a un erudito que comprendió su importancia, explicó Sotheby’s.

El texto inscrito en la losa sigue los versículos bíblicos conocidos por las tradiciones cristianas y judías, pero omite el tercer mandamiento contra invocar el nombre de Dios en vano.

Incluye una nueva directiva para adorar en el Monte Gerizim, un sitio sagrado específico para los samaritanos, indicó Sotheby’s.

Sotheby’s estima que la losa será subastada por entre un millón y dos millones de dólares.

Sotheby’s califica la losa como un “extraordinario tesoro de la antigüedad”

Sotheby's informó que la tabla de los Diez Mandamientos se ofrecerá como una "venta de lote único" el 18 de diciembre.

"Un extraordinario tesoro de la antigüedad, inscrito con el código moral que sustenta la civilización occidental", dijo la casa de subastas.

“Esta losa de piedra es un puente entre religiones, regiones y épocas".

En un comunicado, Richard Austin, director global de libros y manuscritos de Sotheby's, destacó la relevancia del artefacto.

"Esta notable losa no es sólo un artefacto histórico de gran importancia, sino también un vínculo tangible con las creencias que ayudaron a dar forma a la civilización occidental", dijo.

"Encontrar esta pieza compartida de herencia cultural es viajar a través de milenios y conectarse con culturas y religiones contadas a través de uno de los códigos morales más antiguos y duraderos de la humanidad", añadió Austin.

La losa de mármol mide dos pies de altura y pesa 115 libras. De acuerdo con expertos, es la única tabla completa de los Diez Mandamientos que se preserva completa de la época romana-bizantina tardía.

