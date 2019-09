Estados Unidos "sufrirá más que nadie", amenaza el Talibán ante la cancelación de negociaciones de paz

"Todavía (...) creemos que el lado estadounidense volverá a esta posición (...) Nuestra lucha durante los últimos 18 años tendría que haber demostrado a los estadounidenses que no estaremos satisfechos hasta que asistamos a un final completo de la ocupación", señalaron los talibanes en un tuit de su portavoz, Zabihulá Mujahid .

Pompeo: "No soy pesimista"

En una serie de entrevistas el domingo, el secretario de Estado no descartó un regreso a las conversaciones, pero dijo que Estados Unidos necesitaba un "compromiso significativo" por parte de los talibanes.

"No soy pesimista", dijo Pompeo a la cadena NBC. "He visto a los talibanes hacer cosas y decir cosas que no se les había permitido hacer antes".