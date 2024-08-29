Qué viene ahora para Daniel Sancho: los escenarios que afronta tras su sentencia en Tailandia

Video El juicio por el asesinato del cirujano colombiano en Tailandia listo para sentencia: estos son los detalles

Daniel Sancho ha esquivado este jueves por su colaboración con la Justicia la pena de muerte, la condena más grave a la que se enfrentaba por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta en Tailandia, y ahora se enfrenta a un largo proceso de recursos y peticiones con el objetivo último de un traslado a España.

Sancho se encuentra en prisión provisional en la cárcel tailandesa de Samui, donde ingresó el 7 de agosto de 2023, cinco días después del crimen en la vecina isla de Phangan.

¿Va a ser trasladado a una prisión más dura?

En principio, sí. Aunque Sancho ha pedido al juez permanecer en la prisión de Samui, la legislación tailandesa no lo permite por tratarse de una condena a más de 15 años de prisión.

Hay dudas sobre dónde se le va a mandar, pero se prevé que pueda ser la prisión de Surat Thani o la de Nakhon Si Thammarat, ambas superpobladas.

No obstante, según han indicado a EFE desde la prisión de Samui, donde ya ha regresado por el momento Sancho, están "esperando la orden de traslado" y no saben a qué centro penitenciario podría ser enviado ni cuándo, si bien se prevé que pueda ser inminente.

Según el informe nacional de correccionales de Tailandia, Surat Thani tiene cerca de 5,400 reos y la cárcel de Nakhon Si Thammarat más de 4,.200, frente a los 542 del penitenciario de Samui.

¿Se puede recurrir la condena de Daniel Sancho?

Sí. De hecho sus abogados ya han anunciado que lo harán.

Sancho tiene dos opciones, como ha explicado el propio juez. Primero puede recurrir ante el Tribunal de Apelaciones y en último lugar ante el Tribunal Supremo, un proceso que puede demorarse alrededor de un año, según fuentes jurídicas.

Por contra, aunque también tiene derecho a hacerlo, la familia de Arrieta ha anunciado que no va a recurrir la indemnización fijada por el juez en alrededor de 106,000 euros ($117,000).

¿Tiene opción de un indulto real para rebajarle la pena?

Sí. Las autoridades tailandesas suelen emitir indultos colectivos de manera regular y que coinciden con determinadas fechas religiosas o vinculadas a la monarquía del país, tales como el cumpleaños del rey Vajiralongkorn (el 28 de julio).

A través de estas medidas de gracia, que solo pueden solicitarse una vez la sentencia sea firme, Sancho podrá ir rebajando de manera parcial su condena.

¿Puede ser trasladado a España?

Entre Tailandia y España no hay un acuerdo de extradición pero existe un convenio para transferencia de presos que entró en vigor en 1987, apto una vez la condena sea firme y para quienes no tengan pendiente otro proceso judicial.

El punto 4 del artículo III de este convenio especifica que de este acuerdo pueden beneficiarse, entre otros, los condenados a prisión perpetua.

El artículo II subraya que no están sujetos a traslados aquellos que hayan cometido un delito "contra la seguridad interior o exterior del Estado; contra el jefe de Estado o miembros de su familia; en materia de contrabando de antigüedades o tesoros del patrimonio artístico nacional".

Sancho deberá cumplir al menos cuatro años de prisión en Tailandia antes de poder solicitar su envío a España, que debe estar de acuerdo con la entrega así como el país asiático.

Otro requisito indispensable para que se produzca el traslado es que Sancho complete el pago de indemnización establecido por el tribunal para la familia de la víctima.

¿Existe algún precedente similar entre España y Tailandia?

Sí. El español Artur Segarra fue condenado en 2017 por un tribunal de Bangkok a la pena de muerte por el asesinato premeditado de su compatriota David Bernat, y fue trasladado días después de la sentencia desde la prisión Bangkok Remand al penal capitalino de máxima seguridad Bang Kwang, donde continúa y se encuentran la mayoría de condenados a la pena capital.

La condena de Segarra quedó reducida a cadena perpetua en 2020 por clemencia del monarca Vajiralongkorn.

