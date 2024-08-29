Un tribunal de Tailandia condena a cadena perpetua al español Daniel Sancho por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta

Video El juicio por el asesinato del cirujano colombiano en Tailandia listo para sentencia: estos son los detalles

Un tribunal de Tailandia declaró este jueves a Daniel Sancho Bronchalo, miembro de una famosa familia de actores españoles, culpable de asesinato premeditado y lo condenó a cadena perpetua por un escabroso caso en el que la víctima fue descuartizada.

La Corte Provincial de Koh Samui dictó una sentencia inicial de pena de muerte para Sancho, pero en su fallo la conmutó por cadena perpetua debido a su cooperación durante el juicio, dijo a la agencia AP el coronel de la policía Paisan Sangthep, subcomandante de la policía de la provincia de Surat Thani, quien asistió a la vista.

Sancho, un cocinero de 30 años con un canal en YouTube, había sido acusado del asesinato de Edwin Arrieta Arteaga, un cirujano plástico colombiano de 44 años, cuando ambos estaban de vacaciones en la isla tailandesa de Koh Pha-ngan en agosto del año pasado.

El condenado es hijo de Rodolfo Sancho, un conocido actor español, y de Silvia Bronchalo, también actriz, ambos de 49 años. Su abuelo es el fallecido Sancho Gracia.

En su juicio en la isla de Samui, Sancho afirmó que había peleado con Arrieta por intentar, supuestamente, agredirlo sexualmente. Contó que Arrieta se cayó mientras forcejeaban y se golpeó la cabeza contra una bañera, lo que le hizo perder el conocimiento y morir. Sancho reconoció que desmembró el cuerpo de la víctima y se deshizo de las partes en tierra y mar.

La Fiscalía tailandesa acusó a Sancho del asesinato premeditado de Arrieta, de su descuartizamiento y del robo del pasaporte del colombiano, delitos por los que el juez declaró este jueves culpable al español. Su defensa anunció que apelará.

"Se va a recurrir, seguro, sin ninguna duda", declaró a la prensa Marcos García-Montes, uno de los abogados de Sancho.



El fiscal del caso, Jeerawat Sawatdichai, le dijo a EFE a la salida de la corte que estaba "satisfecho" porque Sancho había sido condenado por los tres cargos que él presentó durante el juicio, celebrado el pasado abril en el mismo tribunal.

Durante la lectura, en la que los abogados y el acusado debieron permanecer de pie, el juez explicó la posibilidad de presentar dos recursos, uno ante el Tribunal de Apelación y otro posterior al Tribunal Supremo.

Sancho acudió a la vista acompañado de su padre y de su madre, así como del abogado de oficio tailandés que le representa en el país asiático, Apichart Srinual.

Cadena perpetua para Daniel Sancho: "Es una sentencia justa"

El padre del condenado español no se paró a declarar antes los medios a la salida de la sesión, pero dijo que les tocaba "seguir luchando". "A seguir luchando siempre, a seguir luchando", fue lo único que comentó al salir del Tribunal Provincial de Samui, donde había acudido acompañado de su asesora legal de confianza en Tailandia, Alice Keartjareanlap.

Por su parte, en Colombia, amigas de la infancia y de la familia del cirujano colombiano Edwin Arrieta se mostraron satisfechas por la sentencia a cadena perpetua a Sancho.

"Ha sido una sentencia justa. Tendrá que pagar; sabemos que se viene una apelación, pero no hay justificación para esa apelación", le comentó a a EFE Victoria Jattin, amiga de la infancia de Arrieta.

Hasta la sentencia, los padres de Arrieta no se habían pronunciado, pero la familia Jattin, con quien el médico se crio y a quien consideraba casi como su familia, recibieron la noticia casi a la medianoche entre llantos y abrazos, al saber que por fin se hace justicia después de un año del asesinato.

En casa de las Jattin prepararon un altar en honor a Arrieta con velas y fotos del médico, y ahora, con la condena, respiran tranquilas.



Con información de AP, EFE y AFP.

