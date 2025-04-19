Cambiar Ciudad
Irán

EEUU e Irán tienen una segunda ronda de conversaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní

Sobre las negociaciones, que se realizan con la mediación de Omán, pende la posibilidad de un ataque militar estadounidense o israelí a los sitios nucleares de Irán, una amenaza que ha asomado Trump, o que los iraníes terminen por desarrollar un arma atómica.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video El FBI revela detalles de supuesto plan iraní para asesinar a Trump antes de las elecciones: esto se sabe

Irán y Estados Unidos comenzaron el sábado una segunda ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní de Teherán en Roma, según informaron funcionarios estadounidenses e iraníes.

La prensa estatal iraní también reportó el inicio del diálogo poco antes del mediodía del sábado, mientras los reporteros observaban desde fuera del edificio.

PUBLICIDAD

Las conversaciones que se celebrarán en Italia durante el fin de semana de Pascua reúnen al multimillonario estadounidense Steve Witkoff, el enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio, y del ministro de Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, y volverán a ser mediadas por el ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi.

Tanto Araghchi como Witkoff han estado viajando en los últimos días. Witkoff estuvo en París para participar en conversaciones sobre la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania. Araghchi, visitó Moscú, donde se reunió con el presidente Vladímir Putin.

Más sobre Irán

¿Cómo los pilotos y las aerolíneas protegen a los pasajeros de los conflictos armados?
4:29

¿Cómo los pilotos y las aerolíneas protegen a los pasajeros de los conflictos armados?

Mundo
En un minuto: Administración Trump acude al Senado para reportar sobre los bombardeos en Irán
1:16

En un minuto: Administración Trump acude al Senado para reportar sobre los bombardeos en Irán

Mundo
En un minuto: Trump insiste en una "destrucción total" de las instalaciones nucleares iraníes
1:20

En un minuto: Trump insiste en una "destrucción total" de las instalaciones nucleares iraníes

Mundo
Trump frustrado con Israel e Irán: Tenemos dos países que "no saben qué #$%^& están haciendo"
0:43

Trump frustrado con Israel e Irán: Tenemos dos países que "no saben qué #$%^& están haciendo"

Mundo
En un minuto: Israel e Irán se acusan de violar el alto el fuego anunciado por Trump
1:12

En un minuto: Israel e Irán se acusan de violar el alto el fuego anunciado por Trump

Mundo
La respuesta de Irán a los bombardeos de EEUU lució simbólica y por qué parece dispuesto a dejar de atacar a Israel
5 mins

La respuesta de Irán a los bombardeos de EEUU lució simbólica y por qué parece dispuesto a dejar de atacar a Israel

Mundo
Qué se sabe de la "muy débil" respuesta militar de Irán a EEUU: avisó del ataque, los misiles fueron interceptados y no dejaron víctimas
3 mins

Qué se sabe de la "muy débil" respuesta militar de Irán a EEUU: avisó del ataque, los misiles fueron interceptados y no dejaron víctimas

Mundo
Estas fueron las bases de EEUU en Irak y Catar atacadas por Irán este lunes
2 mins

Estas fueron las bases de EEUU en Irak y Catar atacadas por Irán este lunes

Mundo
¿Dónde está el uranio de Irán? Abundan las preguntas tras los ataques estadounidenses
4 mins

¿Dónde está el uranio de Irán? Abundan las preguntas tras los ataques estadounidenses

Mundo
Qué pasa si Irán bloquea el estrecho de Ormuz como represalia a los ataques de EEUU
3 mins

Qué pasa si Irán bloquea el estrecho de Ormuz como represalia a los ataques de EEUU

Mundo

Rusia, que es una de las potencias mundiales que firmaron el histórico pacto de 2015, podría ser un actor clave en cualquier acuerdo que cierren Teherán y Washington en el futuro. Los analistas sugieren que el Kremlin podría hacerse cargo del uranio iraní enriquecido al 60% de pureza, a un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%.

En su primer mandato, Trump retiró unilateralmente a Washington del acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales en 2018 que se había logrado bajo la presidencia de Barack Obama, desencadenando años de ataques y negociaciones que no lograron restaurar el pacto que limitaba drásticamente el enriquecimiento iraní de uranio a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

EEUU e Irán negocian en medio de mutuas amenazas

El hecho de que haya conversaciones es ya un hecho histórico, dadas las décadas de enemistad entre las dos naciones surgidas desde la Revolución Islámica de 1979 y la crisis de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán.

PUBLICIDAD

Pero sobre las negociaciones pende la posibilidad ataque militar estadounidense o israelí a los sitios nucleares de Irán, una amenaza que ha asomado Trump, o que los iraníes cumplan con sus amenazas de desarrollar un arma atómica.

Mientras, las tensiones en Oriente Medio han aumentado debido a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza y los ataques aéreos estadounidenses contra los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Teherán, en los que murieron más de 70 personas y decenas más resultaron heridas.

"Estoy a favor de impedir, sencillamente, que Irán tenga un arma nuclear", afirmó Trump el viernes. "Quiero que Irán sea grande, próspero y magnífico".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, escribió el sábado en la red social X que el país "siempre ha demostrado, con buena fe y sentido de la responsabilidad, su compromiso con la diplomacia como una forma civilizada de resolver los problemas".

"Somos conscientes de que no es un camino fácil, pero damos cada paso con los ojos abiertos, basándonos también en las experiencias pasadas", agregó.

Video Rescatan a una bebé de un mes de entre los escombros tras ataque israelí en Gaza
Relacionados:
IránEnergía NuclearArmas nuclearesNegociacionesDiplomaciaDiplomacia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX