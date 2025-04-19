EEUU e Irán tienen una segunda ronda de conversaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní

Video El FBI revela detalles de supuesto plan iraní para asesinar a Trump antes de las elecciones: esto se sabe

Irán y Estados Unidos comenzaron el sábado una segunda ronda de negociaciones sobre el programa nuclear iraní de Teherán en Roma, según informaron funcionarios estadounidenses e iraníes.

La prensa estatal iraní también reportó el inicio del diálogo poco antes del mediodía del sábado, mientras los reporteros observaban desde fuera del edificio.

Las conversaciones que se celebrarán en Italia durante el fin de semana de Pascua reúnen al multimillonario estadounidense Steve Witkoff, el enviado del presidente Donald Trump para Oriente Medio, y del ministro de Exteriores de la República Islámica, Abbas Araghchi, y volverán a ser mediadas por el ministro de Exteriores de Omán, Badr al-Busaidi.

Tanto Araghchi como Witkoff han estado viajando en los últimos días. Witkoff estuvo en París para participar en conversaciones sobre la guerra a gran escala de Rusia en Ucrania. Araghchi, visitó Moscú, donde se reunió con el presidente Vladímir Putin.

Rusia, que es una de las potencias mundiales que firmaron el histórico pacto de 2015, podría ser un actor clave en cualquier acuerdo que cierren Teherán y Washington en el futuro. Los analistas sugieren que el Kremlin podría hacerse cargo del uranio iraní enriquecido al 60% de pureza, a un paso técnico corto de los niveles de grado armamentístico del 90%.

En su primer mandato, Trump retiró unilateralmente a Washington del acuerdo nuclear entre Irán y las potencias mundiales en 2018 que se había logrado bajo la presidencia de Barack Obama, desencadenando años de ataques y negociaciones que no lograron restaurar el pacto que limitaba drásticamente el enriquecimiento iraní de uranio a cambio del levantamiento de sanciones económicas.

EEUU e Irán negocian en medio de mutuas amenazas

El hecho de que haya conversaciones es ya un hecho histórico, dadas las décadas de enemistad entre las dos naciones surgidas desde la Revolución Islámica de 1979 y la crisis de rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán.

Pero sobre las negociaciones pende la posibilidad ataque militar estadounidense o israelí a los sitios nucleares de Irán, una amenaza que ha asomado Trump, o que los iraníes cumplan con sus amenazas de desarrollar un arma atómica.

Mientras, las tensiones en Oriente Medio han aumentado debido a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza y los ataques aéreos estadounidenses contra los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Teherán, en los que murieron más de 70 personas y decenas más resultaron heridas.

"Estoy a favor de impedir, sencillamente, que Irán tenga un arma nuclear", afirmó Trump el viernes. "Quiero que Irán sea grande, próspero y magnífico".

El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, escribió el sábado en la red social X que el país "siempre ha demostrado, con buena fe y sentido de la responsabilidad, su compromiso con la diplomacia como una forma civilizada de resolver los problemas".

"Somos conscientes de que no es un camino fácil, pero damos cada paso con los ojos abiertos, basándonos también en las experiencias pasadas", agregó.