Julio Iglesias Julio Iglesias publicó mensajes de texto, según él, de las mujeres que lo acusaron de agresiones sexuales Luego de la investigación de elDiario.es y Univision Noticias donde se reveló que extrabajadoras del cantante español lo acusaron de agresiones sexuales, este reveló supuestos mensajes escritos por las víctimas.

El cantante Julio Iglesias reveló mensajes que habrían sido escritos por quienes, según sus palabras, son las extrabajadoras que lo denunciaron ante la Audiencia Nacional en España.

Julio Iglesias publicó los mensajes con el argumento de que la Audiencia Nacional le ha negado la posibilidad de ejercer su defensa.

Los mensajes según el cantante español evidencian la absoluta falsedad de los hechos denunciados.

Iglesias reprodujo escritos supuestamente dirigidos a él por dos mujeres cuyos nombres reveló en la captura de pantalla.

Uno de los supuestos mensajes, dice:

Te quiero mucho y si necesitas algo de mí aquí estoy a tu entera disposición. Magistrado



En tanto, la organización Women Link que representa a dos extrabajadoras de Iglesias en sus denuncias ante la Audiencia Nacional, declinó hacer comentarios.

Al momento de la presentación de la denuncia, las abogadas dijeron que pidieron la protección de la identidad de sus representadas.

Que se tomen las medidas necesarias para proteger la intimidad de las denunciantes y de sus familiares y en particular, para impedir la difusión de cualquier información que pueda facilitar su identificación