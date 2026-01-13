Julio Iglesias Julio Iglesias es acusado de cometer presuntos abusos contra exempleadas Univision Noticias y elDiario.es dieron a conocer los testimonios de dos mujeres que, aseguran, fueron violentadas por el cantante cuando trabajaban para él.



Video Exclusiva: Dos mujeres acusan al cantante Julio Iglesias de agresiones sexuales

Julio Iglesias está siendo acusado por dos supuestas exempleadas de presuntamente haber cometido abusos sexuales en su contra mientras trabajaban para él.

En un reportaje exclusivo de Univision Noticias y elDiario.es, Rebeca y Laura, cuyos nombres reales se mantienen en privacidad por protección, narraron lo que alegadamente habrían sufrido con el cantante.

En su testimonio, Rebeca aseguró haber sido empleada doméstica en las residencias que el español tiene en Punta Cana, República Dominicana, y en las Bahamas. Por su parte, Laura afirma que trabajó como su fisioterapeuta.

Las acusaciones en contra de Julio Iglesias

De acuerdo con el relato de Rebeca, ella comenzó a trabajar para Julio Iglesias a principios de 2021. Ella tendría entonces 22 años y él, 77.

“A los pocos días, recuerda, le dijo que tenía ‘muy buenos glúteos’. En cuestión de semanas, la presionó para participar en un encuentro sexual con él y una de las encargadas de las casas, según Rebeca”, reporta Univision Noticias y elDiario.es.

Mientras fue su empleada, aseveró, el intérprete de ‘Con la misma piedra’ “la agredió sexualmente una y otra vez, y la sometió a humillaciones laborales junto con otras compañeras de orígenes igual de humildes”.

“Me sentía como un objeto, como una esclava en pleno siglo XXI”, dijo Rebeca.

Rebeca aseveró que, por coacción de la asistente del cantautor, quien le “dio” tragos de alcohol, habría sostenido un encuentro íntimo con ambos sin que así lo deseara.

“Rebeca calculó que los encuentros sexuales llegaron a un promedio de cinco veces a la semana, casi siempre con la participación de la mánager responsable de la contratación de personal”, informan Univision Noticias y elDiario.es.

En su testimonio, ella indicó que sí llegó a negarse a mantener intimidad con Iglesias: “Entonces cuando yo le digo que no, que no quiero estar con él, él comienza a insultarme muy feo”.

Fue a “finales de octubre” cuando Rebeca renunció al empleo. Al enterarse, detalla, Iglesias “la llamó en un tono conciliador”. Ella “salió por última vez de la villa en taxi”.

Lo que, dice, atravesó con el baladista le ocasionó no solamente afectaciones en su salud física, sino también mental. Tras años de reflexión, decidió hablar “para estar en paz consigo misma” y para alertar a otras posibles víctimas.

Julio Iglesias habría agredido a otra empleada

Laura, una joven venezolana, también acusó abusos por parte de Julio Iglesias mientras le realizaba sus terapias físicas. Tenía 28 años cuando presuntamente pasó.

Ella afirmó que él “la manoseó y besó sin su consentimiento”, y “fue insultada constantemente”. En una ocasión, cuando lo ayudaba con su terapia en la piscina, él presuntamente le “retorció con fuerza los pezones”.

“Me los aprieta durísimo [...] Y le digo: ‘Me duele’. Porque no es solamente que te toque, es que te lastima, ¿me entiendes? Me dice: ‘Es que tienes los pezones grandes’, y sigue como si nada”, mencionó.

“Para mí, él era como un viejo verde. Todos los temas de conversación que él tenía era sexoso (sic)”, aseguró. “Recuerdo que me preguntaba [...]: ‘¿En qué momento te haces la pajita?’”.

Laura compartió que dejó de usar camisetas sin brasier para evitar dicha alegada conducta: “Él se sentía con poder de agarrarte y apretarte, y yo le decía que no lo hiciera. Y me decía que si yo usaba ese tipo de blusas era porque yo quería que me agarraran los pezones”.

Permaneció como empleada “casi cinco meses y medio” en total y asevera que no se defendía por temor a perder su trabajo.

Cuando renunció definitivamente, a mediados de 2021, señala que Iglesias supuestamente le hizo una propuesta “tajante”.

“Esta noche después de que cenemos vas a ir a tu habitación, te vas a poner una camisa larga sin pantaletas (bragas) y vas a venir a mi habitación. Tú, [la mánager] y yo vamos a hacer un trío”, recordó.

Laura le dijo que no “con mucho respeto y humildad”. En reacción, el cantante le dio una palmada fuerte en la pierna y le respondió: “Boluda, tú, tú a mí no me gustas”.

Julio Iglesias guarda silencio

Univision Noticias afirma que, junto con elDiario.es, le enviaron a Julio Iglesias una “larga lista de preguntas sobre las acusaciones”, pero que “no ha respondido”.

“Uno de sus representantes legales con quien pudimos contactarnos respondió a nuestros emails iniciales, pero no a los referentes a las acusaciones”, explican.

Para publicar su reportaje, ambos medios contrastaron las declaraciones de Rebeca y Laura “con abundantes documentos que acreditan su relación laboral con el cantante y respaldan detalles de sus testimonios”.