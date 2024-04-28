La guerra en Gaza y Trump marcan la tradicional cena de corresponsales de la Casa Blanca

Video “Tuvimos una horrible plaga”: Biden se burla de Trump durante la Cena de Corresponsales

La guerra en Gaza generó protestas el sábado afuera del encuentro del presidente Joe Biden con periodistas, políticos y celebridades, pero los participantes en el interior prácticamente no la mencionaron, y Biden aprovechó la tradicional cena anual de corresponsales de la Casa Blanca para hacer bromas y sombrías advertencias sobre los esfuerzos de su rival republicano Donald Trump para recuperar la presidencia de Estados Unidos.

Una velada normalmente dedicada a presidentes, periodistas y comediantes que critican y hacen chistes sobre escándalos políticos y sobre sí mismos este año pareció ilustrar lo difícil que puede resultar dejar de lado las próximas elecciones presidenciales y los problemas en el Medio Oriente y otros lugares.

Biden abrió el evento enfocándose directa pero jocosamente en Trump, a quien llamó "Sleepy Don" (Don el durmiente), devolviéndole el apodo que Trump ha usado antes para él.

A pesar de tener edades similares, dijo Biden, los dos aspirantes a la presidencia tienen poco más en común. “De hecho, mi vicepresidenta me respalda”, dijo Biden en tono irónico, haciendo referencia a que el exvicepresidente de Trump, Mike Pence, se ha negado a respaldar la candidatura de Trump a la reelección.

Pero tras las bromas el presidente rápidamente pasó a un discurso sombrío sobre lo que él cree que está en juego en esta elección, diciendo que otra administración Trump sería todavía más dañina para Estados Unidos que su primer mandato.

"Tenemos que tomar esto en serio; hace ocho años podríamos haberlo descartado como 'charla de Trump', pero no después del 6 de enero", dijo Biden a la audiencia, refiriéndose al asalto al Capitolio.

Trump no asistió a la cena del sábado y nunca asistió al banquete anual siendo presidente. En 2011, se sentó entre la audiencia, mostrando una mirada fulminante mientras el entonces presidente Barack Obama bromeaba sobre el estatus de celebridad de Trump en los reality shows. El sarcasmo de Obama entonces fue tal que muchos observadores políticos lo vincularon con la posterior decisión de Trump de postularse para presidente en 2016.

La guerra de Gaza se quedó fuera de la cena

En su discurso, que duró unos 10 minutos, Biden no mencionó la guerra ni la creciente crisis humanitaria en Gaza.

Una de las pocas menciones al tema provino de Kelly O'Donnell, presidenta de la asociación de corresponsales, quien brevemente mencionó a unos 100 periodistas asesinados en los seis meses de guerra de Israel contra Hamas en Gaza.



En una velada dedicada en gran parte al periodismo, O'Donnell citó a periodistas que han sido detenidos en todo el mundo, incluidos los estadounidenses Evan Gershkovich en Rusia y Austin Tice, quien se cree que está detenido en Siria. Las familias de ambos hombres asistieron como lo habían hecho en cenas anteriores.

Pero para entrar a la cena del sábado, algunos invitados tuvieron que abrirse paso entre cientos de manifestantes indignados por el creciente desastre humanitario que sufren los civiles palestinos en Gaza. Los manifestantes condenaron a Biden por su apoyo a la campaña militar de Israel y a los medios de comunicación occidentales por lo que denuncian que ha sido una cobertura insuficiente y una tergiversación del conflicto.

"¡Vergüenza!" gritaron los manifestantes, muchos llevando la tradicional kufiya palestina. “Medios occidentales, los vemos a ustedes y a todos los horrores que esconden”, coreó la multitud en un momento dado.

Otros manifestantes yacían inmóviles en la acera, junto a maquetas de chalecos antibalas con insignias de “prensa”.

Los manifestantes gritaron "Palestina libre, libre" y vitorearon cuando en un momento alguien dentro del hotel Hilton de Washington, en donde se ha celebrado la cena durante décadas, desplegó una bandera palestina desde una ventana del último piso del hotel.

Los manifestantes fuera del hotel Hilton vitorearon al desplegarse una bandera palestina desde una de las ventanas del hotel, en donde se celebra tradicionalmente la cena anual de los corresponsales de la Casa Blanca. Imagen Terrance Williams/AP



Las críticas al apoyo de la administración Biden a la ofensiva militar de Israel en Gaza se han extendido por los campus universitarios estadounidenses, con estudiantes levantando campamentos y resistiendo redadas policiales en un esfuerzo por obligar a sus universidades a retirar inversiones y fondos vinculados con Israel. También hay contraprotestas, que respaldan la ofensiva de Israel y se quejan de antisemitismo.

La caravana de Biden tomó el sábado una ruta alternativa desde la Casa Blanca al Washington Hilton, evitando en gran medida las multitudes de manifestantes.

Los participantes del evento

El evento del sábado atrajo a casi 3,000 personas. Entre las celebridades se encontraban la ganadora del Premio de la Academia Da'Vine Joy Randolph, Scarlett Johansson, Jon Hamm y Chris Pine.

Tanto el presidente como el comediante Colin Jost, que habló después de Biden, criticaron la edad de ambos candidatos a la presidencia. “No estoy diciendo que ambos candidatos sean viejos. Pero saben, Jimmy Carter está pensando: 'tal vez pueda ganar”, dijo Jost. "Solo tiene 99 años".

Las fuerzas del orden, incluido el Servicio Secreto, instituyeron cierres adicionales de calles y otras medidas para garantizar lo que el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi, dijo que serían los "niveles más altos de seguridad para los asistentes".

La realidad de los periodistas en Gaza

Los organizadores de la protesta dijeron que su objetivo era llamar la atención sobre el elevado número de periodistas palestinos y otros árabes asesinados por el Ejército de Israel desde que comenzó la guerra en octubre.

Más de dos docenas de periodistas en Gaza escribieron una carta la semana pasada pidiendo a sus colegas en Washington que boicotearan la cena por completo.

“El precio que se nos impone simplemente por cumplir con nuestro deber periodístico es asombroso”, decía la carta. “Somos sometidos a detenciones, interrogatorios y torturas por parte del Ejército israelí, todo por el 'crimen' de integridad periodística".

Un organizador se quejó de que la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que representa a los cientos de periodistas que cubren las noticias sobre el presidente, ha guardado silencio desde las primeras semanas de la guerra sobre los asesinatos de periodistas palestinos.

Según una investigación preliminar publicada el viernes por el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), casi 100 periodistas han muerto cubriendo la guerra en Gaza. Israel ha defendido sus acciones, diciendo que estaba apuntando a militantes de Hamas.

“Desde que comenzó la guerra entre Israel y Gaza, los periodistas han estado pagando el precio más alto, sus vidas, para defender nuestro derecho a la verdad. Cada vez que un periodista muere o resulta herido, perdemos un fragmento de esa verdad”, afirmó en un comunicado el director del programa del CPJ, Carlos Martínez de la Serna.



Sandra Tamari, directora ejecutiva del Proyecto de Justicia Adalah, un grupo de defensa palestino con sede en Estados Unidos que ayudó a organizar la carta de los periodistas en Gaza, dijo que “es vergonzoso que los medios cenen y se rían con el presidente Biden mientras él permite la devastación y la hambruna a la que los israelíes han sometido a los palestinos en Gaza."

Además, Adalah Justice Project inició una campaña de correo electrónico dirigida a 12 ejecutivos de varios medios de comunicación, que se esperaba que asistieran a la cena y que previamente firmaron una carta pidiendo la protección de los periodistas en Gaza.

"¿Cómo pueden seguir yendo cuando sus colegas en Gaza les pidieron que no lo hicieran?", preguntó un manifestante a los invitados al entrar. "Ustedes son cómplices".

