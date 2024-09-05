El duro testimonio de la mujer que descubrió que su esposo la drogaba para que desconocidos la violaran dormida: “Me veían como a una muñeca de trapo"

Video Un hombre es acusado de violar a una mujer en Nueva York: su cómplice atacó a la pareja de la víctima

Una mujer que presuntamente fue drogada por su ahora exmarido para que otros hombres la violaran mientras estaba inconsciente declaró este jueves ante los jueces en Francia por primera vez.

Contó que su mundo se derrumbó cuando descubrió los años de presuntos abusos con su entonces pareja, con quien creía tener una relación ideal.

Con voz tranquila y clara, Gisèle Pélicot detalló ante el tribunal de Avignon, una ciudad del sur de Francia, el horror de descubrir que su exesposo grababa sistemáticamente las presuntas violaciones cometidas por docenas de hombres, almacenando miles de imágenes que los investigadores de la policía encontraron más tarde.

“Es insoportable", afirmó. “Tengo tanto que decir que no siempre sé por dónde empezar".

Su exesposo, Dominique Pélicot, que ahora tiene 71 años, y otros 50 hombres están siendo juzgados por violación y se enfrentan a penas de hasta 20 años de cárcel. El juicio comenzó el lunes y se espera que dure hasta diciembre.

Sorprendentemente, la mujer aceptó que se revelase su nombre de la misma forma en que insistió que el juicio fuese público.

En su declaración, dijo que espera que su testimonio ayude a evitar que otras mujeres pasen odiseas similares y pidió que fuese una audiencia pública en solidaridad con otras mujeres que no son reconocidas como víctimas de delitos sexuales.

“Pensé que éramos una pareja unida": Gisèle Pélicot

La mujer comenzó a dar detalles de su vida y contó que ella y su esposo vivieron durante 50 años en una pequeña localidad de Provenza con sus tres hijos, pero a finales de 2020, su mundo hizo pedazos.

“Pensé que éramos una pareja unida", afirmó.

"Durante 50 años, siempre apoyé a mi marido", dijo ante los jueces, pero todo se derrumbó cuando un policía le pidió que acudiera a una entrevista luego de que su esposo cometió un delito.

Un guardia de seguridad descubrió a su marido tomando fotos de entrepiernas de mujeres en un supermercado, lo que llevó a los investigadores a registrar el celular y la computadora de Dominique Pélicot.

Allí encontraron miles de fotografías y videos de hombres que parecían violar a Gisèle en su casa mientras ella parecía estar inconsciente.

“Para mí, todo se viene abajo", declaró.

Conmocionada, dejó a su esposo cuando la policía le enseñó algunas de las imágenes en las que varios hombres abusaban de ella.

"No son escenas de sexo, son escenas de violaciones”, dijo la víctima sobre las fotografías que encontró la policía.

Entonces se marchó con dos maletas, “todo lo que me quedaba tras 50 años de vida en común”.

"Todo lo que habíamos construido juntos se había ido. Nuestros tres hijos, siete nietos. Éramos una pareja ideal. Solo quería desaparecer. Pero tenía que decirles a mis hijos que su padre estaba detenido", dijo Gisèle Pélicot.

Desde entonces, añadió “ya no tengo identidad (...) no sé si alguna vez volveré a reconstruirme”.

"Dentro de mí, es una escena de devastación. La fachada puede parecer sólida... pero detrás de ella...", dijo la mujer sin terminar la frase.

“Me veían como a una muñeca de trapo, como a una bolsa de basura”, dice la mujer que fue violada durante años

La víctima dijo ante el tribunal que los policías le salvaron la vida “al investigar en el ordenador del señor P.", que es como Gisèle se refirió al que durante medio siglo fue esposo y con el que está en proceso de divorcio.

La mujer contó que cuando la policía le enseñó las fotografías que encontraron en la computadora de su esposo en un primer momento le costó reconocerse, que se vio "inerte", "dormida" y que se dio cuenta de cómo abusaban de ella: "Violación no es la palabra correcta, es barbarie".

"Hay dos o tres encima de mí y yo estoy inerte", relató la víctima. "Me sacrificaron ante el altar del vicio".

“Me veían como a una muñeca de trapo, como a una bolsa de basura”, añadió.

En una ocasión, el juez recordó a Gisèle que, para respetar la presunción de inocencia, se había acordado ante el tribunal no utilizar la palabra violación, sino "escena sexual".

La mujer respondió: "Solo creo que deberían reconocer los hechos. Cuando pienso en lo que han hecho me invade la repugnancia. Al menos deberían tener la responsabilidad de reconocer lo que hicieron".

Gisèle Pélicot critica la postura de sus abusadores que aseguran que fueron engañados

La mujer también criticó la postura de la mayor parte de los que comparecen como acusados, que alegan no haber sido conscientes de que estaba drogada y de que no había consentimiento de su parte.

Algunos acusados dicen en su defensa que desconocían que su marido le administraba medicamentos para dormirla y que pensaban que se trataba de una pareja libertina, algo que negó la víctima ante el tribunal.

"Nunca he practicado (...) el intercambio de parejas. Me gustaría dejarlo claro", aseguró la mujer, que se reafirmó poco después a preguntas del presidente del tribunal, Roger Arata: "Nunca he sido cómplice" ni "he fingido que dormía".

"Esos hombres me mancillan, se aprovechan de mí. Y ni uno solo se dice que hay algo raro", añadió en otra ocasión.

"Me pregunto cómo aguanté." "El cuerpo está caliente, no frío, pero yo estoy muerta en mi cama", dijo la víctima.

Gisèle Pélicot aseguró que haber quedado "estupefacta" cuando se enteró de las desviaciones sexuales de su marido que, "en 50 años de vida común, nunca tuvo gestos obscenos".

Dirigiéndose a los acusados, la mujer reconoció tener "un sentimiento de asco". "Asuman la responsabilidad de sus actos al menos una vez en la vida", les dijo.

¿Cómo descubrieron que Dominique Pélicot permitía que otros hombres abusaran de su esposa?

Los policías que investigaron el caso hallaron los mensajes que Dominique Pélicot habría enviado a través de una web de mensajería empleada habitualmente por delincuentes, en los que invitaba a hombres a abusar sexualmente de su mujer. La web ha sido cerrada.

Los macabros detalles de los repetidos abusos, que según los investigadores comenzaron en 2011, y del elaborado sistema que Pélicot había puesto en marcha durante 10 años, salieron a la luz durante el juicio.

Los investigadores encontraron entonces discos duros y llaves USB con casi 4,000 mil fotos y videos de la víctima, visiblemente inconsciente, mientras decenas de desconocidos la violan.

Los hombres invitados al domicilio de la pareja debían seguir ciertas normas: no podían hablar en voz alta, tenían que quitarse la ropa en la cocina y no podían utilizar perfume ni oler a tabaco, según reportó la prensa francesa.

A veces, tenían que esperar hasta una hora y media en un estacionamiento cercano para que la droga hiciese efecto y dejase a su víctima inconsciente, dijo uno de los hombres que abusó de Gisèle Pélicot.

En la mayoría de las veces, estos hombres no llevaban preservativo. "Por un extraordinario golpe de suerte, (...) se libró del VIH, la sífilis y la hepatitis", declaró la experta médica Anne Martinat Sainte-Beuve, precisando que la mujer contrajo otras cuatro infecciones de transmisión sexual.

¿Qué pasará con Dominique Pélicot y los hombres que abusaron de la mujer?

Como Dominique Pélicot grabó en video las supuestas violaciones, la policía pudo localizar a la mayoría de los 72 sospechosos a los que buscaban.

Junto a Pélicot están siendo juzgados otros 50 hombres con edades comprendidas entre los 22 y los 70 años. Varios niegan algunas de las acusaciones en su contra, alegando que fueron manipulados por Pélicot.

Durante los próximos meses, los acusados comparecerán en pequeños grupos ante un tribunal de cinco jueces y está previsto que Pélicot suba al estrado la próxima semana. Entre los testigos hay también psicólogos, psiquiatras y expertos en informática.

