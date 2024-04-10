Juicio a Daniel Sancho en Tailandia: a puertas cerradas y con muchas restricciones, así va el proceso por el asesinato del colombiano Edwin Arrieta

Video Con más de 50 testigos, comienza el juicio por el asesinato del cirujano colombiano Arrieta

La segunda sesión del juicio al español Daniel Sancho, acusado de asesinar premeditadamente y descuartizar al médico colombiano Edwin Arrieta, tuvo lugar este miércoles en un tribunal de la isla tailandesa de Koh Samui.

El juicio de este mediático caso, que arrancó el martes y este miércoles contó con las declaraciones de otros cuatro testigos de la Fiscalía, está marcado por la decisión del juez de prohibir que se informe de lo que ocurre en la sala.

Al igual que el martes, acudió a la corte el padre del acusado, el conocido actor español Rodolfo Sancho, y también se unió en esta segunda jornada, su madre, la abogada Silvia Bronchalo, quien no había podido participar la víspera por hallarse indispuesta.

"Aquí nadie gana, aquí todos han perdido", dijo Bronchalo a los periodistas fuera del tribunal, cuando le preguntaron si creía que la defensa podía ganar el caso.

Por su parte, Rodolfo Sancho, muy conocido dentro y fuera de España por sus personajes en series televisivas como 'El Ministerio del Tiempo' o 'Isabel', pidió "respeto" a los medios de comunicación durante el proceso legal contra su hijo, y su asistencia a la corte en Tailandia.

El actor español Rodolfo Sancho a su llegada este martes a la corte donde se realiza el juicio, en la turística isla de Koh Samui. Imagen LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images



Aunque el acusado de 29 años inicialmente confesó ante la policía de Koh Phangan, en una vista judicial en noviembre se declaró inocente de asesinato premeditado y ahora defiende que la muerte de Arrieta se debió a una pelea y que actuó en defensa propia.

El juicio debe alargarse hasta mediados de mayo, con decenas de testigos previstos para declarar. El primer día declararon cuatro testigos de la Fiscalía: la mujer que encontró los primeros restos del cadáver de Arrieta en el vertedero de Phangan (isla vecina a Samui donde supuestamente tuvo lugar el crimen el pasado 2 de agosto), la que le alquiló una motocicleta a su llegada a la isla el 31 de julio y los empleados de los dos hoteles en los que el español se alojó.

En esta segunda sesión están declarando personas que tuvieron contacto con Sancho en Phangan antes de la muerte de Arrieta, entre ellas quien le vendió el kayak desde el que se deshizo en el mar de partes del cuerpo del colombiano y las dependientas del supermercado y la ferretería en las que Sancho compró cuchillos, productos de limpieza y una sierra el día antes del presunto asesinato, con cuyas declaraciones la Fiscalía busca probar que fue un crimen premeditado, algo que ahora el acusado niega.

Como el primer día, esta segunda jornada comenzó con la presencia de numerosos medios de comunicación a las puertas del tribunal, ya que su entrada en la sala sigue prohibida.

Antes de que empezara esta segunda sesión, Ospina dijo a la prensa que anticipaba que volvería a ser "larga" y "complicada" como el día anterior, cuando se prolongó desde aproximadamente las 9:30 am a las 18:30 (hora local), dos horas más de lo previsto, con un receso entre medias.

Un juicio a puertas cerradas y sin dar información

El juez del caso, cuyo nombre es confidencial, ordenó un juicio a puertas cerradas y que no se informe de nada de lo que pase dentro de la sala, amenazando incluso con penas de cárcel a quien infrinja esta disposición.

Según explicó a EFE un portavoz del tribunal central de Tailandia, en el país no existen directrices generales sobre cómo se debe hacer la cobertura de un juicio, y depende del juez si se permite o no la presencia de medios de comunicación, a lo que normalmente sí se da permiso, sin poder grabar imágenes o audio. Pero esta vez la prensa ha quedado fuera.

"Tenemos que respetar lo que el juez ha decidido y por nuestra parte así lo haremos. Más allá de informar de qué testigos van a testificar cada día, no vamos a dar ninguna información", aseguró a EFE desde España Ramón Chipirrás, del despacho criminológico jurídico que junto al bufete Marcos García-Montes asesora a Sancho.

"Creo que es una advertencia seria de que, si hay filtraciones, la persona que las ha realizado va a tener algún problema", añadió Chipirrás.

La rigidez del juez se puso de manifiesto una vez más este miércoles cuando, en un primer momento, prohibió la entrada en la sala del abogado en España de la familia de Arrieta, Juan Gonzalo Ospina, y su socia Beatriz Uriarte, por haber dado ruedas de prensa y facilitado a los periodistas información sobre lo ocurrido en la primera vista.

" El juez nos ha dicho que no se puede hacer ningún tipo de juicio paralelo y que hay que ser muy respetuoso con las normas", explicó el letrado español durante el receso del mediodía.

Ospina anunció además que ese sería el último día que iban a asistir al juicio para que sus compañeros tailandeses que actúan como acusación puedan hacerlo "de manera libre e independiente, con toda la autonomía".

En la primera jornada, Ospina dijo a la prensa que habían visto a Sancho "muy tranquilo". "En mi experiencia como abogado penalista no he podido encontrar que muestre arrepentimiento", afirmó, al tiempo que calificó de "impactante" ver al acusado con grilletes. "Es una imagen escalofriante verle atado de pies y manos con esposas".

Juan Gonzalo Ospina habla conn la prensa este martes afuera de la Corte Provincial de Koh Samui, en donde se celebra el juicio. Imagen LILLIAN SUWANRUMPHA/AFP via Getty Images

Daniel Sancho se enfrenta a la pena capital

Daniel Sancho se encuentra en detención provisional en Tailandia desde agosto, cuando la policía dijo que el joven chef había admitido el asesinato del cirujano colombiano de 44 años Edwin Arrieta.

Bajo la ley tailandesa, un asesinato premeditado puede acarrear la pena de muerte. Sin embargo, la familia del médico colombiano ha dicho de antemano que no desea la pena capital.

"Queremos para él (...) cadena perpetua. Que lo dejen en Tailandia, para que tenga tiempo, todo el tiempo que Dios le dé a él de vida para pensar en lo que hizo, que no solamente descuartizó a mi hermano, él descuartizó una familia", dijo la hermana del médico colombiano, Darling Arrieta, en un documental de la plataforma HBO sobre este caso, y que se estrenó en España coincidiendo con el inicio del juicio.

En el mismo documental, Rodolfo Sancho defiende a su hijo diciendo que Edwin Arrieta lo había "amenazado", y que a partir de ahí "hubo una pelea y en esa pelea, hubo un accidente".

Según la prensa española, la defensa de Sancho alegará que el asesinato no fue premeditado, sino que actuó en legítima defensa.



El chef español se enfrenta a otros dos cargos: ocultar el cuerpo de Arrieta, después de haberlo descuartizado tal y como confesó a la policía, y destruir el pasaporte del colombiano, algo que niega.

El abogado de la defensa, Apichart Srinual, confirmó que Sancho estará presente en la audiencia, pero evitó responder a las preguntas de la prensa. El fiscal del caso tampoco quiso hablar con los medios antes del proceso.

El asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia

Según la prensa española, Sancho y Arrieta se conocieron a través de Instagram en 2022. El chef español viajó a Tailandia el 31 de julio de 2023 como turista y se reunió allí con el cirujano.

La policía encontró partes humanas a principios de agosto en un vertedero en Koh Phangan que consideran pertenecientes a Arrieta.

Imágenes de videovigilancia obtenidas por medios locales muestran a Sancho y a la víctima juntos en una motocicleta antes de que se descubrieran los restos humanos.

En agosto, la policía dijo que los motivos del presunto asesinato por parte de Sancho no estaban claros.

La isla de Koh Phangan es famosa por sus playas de arena blanca y sus célebres fiestas de la luna llena que atraen a miles de turistas.

En 2017, otro español, Artur Segarra, fue condenado a muerte por asesinar a un empresario en Bangkok y deshacerse de su cuerpo desmembrado en el río Chao Praya que cruza la capital tailandesa. Finalmente logró que le rebajaran la condena a cadena perpetua.

Con información de EFE y AFP.