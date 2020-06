Cómo una mortal pelea con garrotes y piedras pone a India y China a las puertas de un grave conflicto

El ataque fue particularmente violento ya que los soldados chinos estaban armados con piedras y palos. Aún no está claro si China sufrió bajas debido a que el gobierno no lo ha informado.

Advertencias y acusaciones

El canciller chino Wang Yi le advirtió a Nueva Delhi que no subestime la determinación de Beijing de salvaguardar lo que considera su territorio soberano. Sus comentarios se produjeron en una conversación telefónica el miércoles con su contraparte indio, Subrahmanyam Jaishankar.

"Sería mejor que el lado indio no haga un juicio erróneo, de que el lado indio no juzgue erróneamente la situación, no subestime la fuerte determinación de China de defender su territorio soberano", dijo Wang en una declaración emitida por la cancillería. Reiteró las afirmaciones chinas de que India era el único responsable por el conflicto, diciendo que las fuerzas indias habían cruzado la Linea de Control Real que separa a los miles de soldados estacionados en el área.