Estos países caribeños ofrecen su ciudadanía a quienes puedan comprar una casa

Los programas de ciudadanía por inversión permiten a las personas obtener la nacionalidad de un país determinado a cambio de realizar ciertos tipos de inversiones que cumplan los requisitos establecidos por las mismas naciones que los ofrecen.

Entre las islas del Caribe hay cinco países que ofrecen este tipo de programa poniendo a la disposición de los inversionistas inmigrantes no solo su clima cálido, hermosos paisajes y una ricas experiencias culturales, sino también en algunos casos atractivos sistemas impositivos y un bajo costo de vida.

Qué son los programas de ciudadanía por inversión

PUBLICIDAD

Los programas de ciudadanía por inversión (CBI), denominados frecuentemente "pasaportes dorados", permiten a las personas obtener la ciudadanía de un país mediante una inversión financiera significativa en su economía, buscando estimular el crecimiento económico de los países anfitriones.

Tales inversiones pueden ser hechas a través de donaciones, de la compra de bienes raíces o del establecimiento de emprendimientos comerciales, dependiendo de las reglas establecidas por cada país.

A cambio, los inversionistas y sus familias suelen obtener plenos derechos de ciudadanía, incluyendo la exención de visa y el derecho a vivir y trabajar en el país anfitrión.

En el Caribe, Antigua & Barbuda, Dominica, Grenada, Saint Kitts y Nevis & Saint Lucia, compiten no solo por las inversiones de personas ricas y poderosas que por algún motivo determinado quieren obtener la nacionalidad en uno de estos paraísos naturales, y fiscales, sino también por las de las de personas que sin ser multimillonarias han alcanzado seguridad y estabilidad financiera y buscan retirarse en una de estas islas.

El lado oscuro de los programas de ciudadanía por inversión

Si bien los programas CBI ofrecen beneficios como mayor libertad para viajar y posibles ventajas fiscales, han suscitado preocupación por la corrupción, el blanqueo de capitales y los riesgos para la seguridad nacional que pueden presentar.

Sus críticos argumentan que estos programas pueden ser explotados por personas que buscan ocultar activos, evadir impuestos, sanciones, o incluso participar en actividades delictivas.

PUBLICIDAD

En febrero de 2022, después de la invasión Rusa a Ucrania, un funcionario del gobierno de Joe Biden describió los pasaportes dorados como una laguna legal que permite a rusos adinerados con vínculos con el Kremlin obtener la ciudadanía de otros países y acceder a ciertos sistemas financieros de los que estarían excluidos por las sanciones, según un reporte de CNBC.

En 2023, Reino Unido a retiró la exención de visado a Dominica, así como a otros países con programas CBI como Honduras , Namibia, Timor Oriental y Vanuatu, alegando “un abuso claro y evidente de los programas”, incluida la concesión de la ciudadanía a personas que se sabe que representan un riesgo para el Reino Unido, según la entonces secretaria del Interior Suella Braverman.

Ese mismo año, la Comisión Europea propuso hacer más estrictas las normas sobre la exención de visado para países con programas de pasaporte dorado, las cuales fueron aprobadas el año siguiente por el Consejo Europeo después de revelar que los cinco estados del caribeños con programas de CBI habían vendido su ciudadanía a 88,000 personas de países como Irán, Rusia y China, de acuerdo a un reporte de The Guardian.

Los críticos de los programas de CBI dicen además que pueden generar un aumento en los precios de los bienes raíces en los países receptores y crear dependencia de la inversión extranjera.

Los programas de CBI también han sido señalados por los dilemas éticos que pueden presentar. Según algunos críticos mercantilizan la ciudadanía, despojándola del vínculo cívico de identidad nacional que representa y creando un sistema de dos nivele, donde las personas adineradas pueden adquirir la ciudadanía fácilmente, mientras que otras enfrentan importantes barreras.

PUBLICIDAD

Antigua & Barbuda

El pasaporte de Antigua & Barbuda puede obtenerse mediante la adquisición de propiedades o de inversiones locales.

El programa creado en 2012 indica que la nacionalidad se puede adquirir a través de la compra de bienes inmuebles y se require que la vivienda tenga un valor mínimo de $300,000. El inmueble no puede ser vendido dentro de un plazo de cinco años contados después del momento de la compra.

Quienes opten por acceder al programa a través de una inversión deberán hacer una contribución al Fondo Nacional de Desarrollo por un monto mínimo no reembolsable de $230.000, o a la Universidad de las Indias Occidentales por un monto mínimo no reembolsable de $260,000.

Otro modo de inversión permitido es la compra directa de un negocio local elegible por un monto mínimo de $1.5 millones a título individual, o una compra conjunta en la que cada persona aporte al menos $400.000 por un total no inferior a $5 millones.

Los beneficiarios del programa deberán residir en Antigua & Barbuda durante un mínimo de cinco días durante los primeros cinco años posteriores a la obtención de la ciudadanía.

Dominica

Dominica es una antigua colonia británica y estableció su programa de ciudadanía por inversión en 1993 para impulsar la inversión extranjera.

El Programa de Ciudadanía por Inversión de Dominica exige una contribución económica al país no menor de $20,000. A cambio, los solicitantes y sus familias obtienen la ciudadanía plena.

PUBLICIDAD

La contribución puede hacerse en forma de una donación no reembolsable al Fondo de Desarrollo Económico de $200,000 para un solo solicitante, o de $250,000 para un solicitante principal y hasta tres dependientes calificados.

También puede hacerse a través de la compra de bienes raíces con un valor mínimo de $200,000.

Grenada

El CBI de Granada data de 2013, cuando el parlamento aprobó la Ley de Ciudadanía por Inversión, que exige a los solicitantes realizar una contribución económica significativa al país o adquirir un activo calificado aprobado por el gobierno.

Se trata del único programa caribeño de ciudadanía por inversión que cuenta con un Tratado de Visa de Inversionista E-2 con EEUU, lo que permite a sus ciudadanos solicitar una visa de no inmigrante tras residir en Granada durante tres años consecutivos.

Para acceder al CBI de Grenada el solicitante principal debe ser mayor de 18 años, y optar entre una de donación mínima no reembolsable al Fondo Nacional de Transformación de $ 235,000 hasta para una familia de hasta cuatro miembros o una compra de al menos $270,000 en un proyecto inmobiliario aprobado por el gobierno, junto con una contribución mínima adicional no reembolsable de 50,000 USD, para un solo solicitante o una familia de hasta cuatro miembros.

St. Kitts & Nevis

El programa de ciudadanía de St. Kitts & Nevis se estableció en 1984 y exige que los solicitantes realicen una contribución económica significativa al país. A cambio, ellos y sus familias obtienen la ciudadanía plena.

PUBLICIDAD

Al ser St. Kitts & Nevis miembro de la Mancomunidad Británica su ciudadanía otorga a sus ciudadanos ciertos privilegios en el Reino Unido y otros países miembro.

Para calificar al programa CBI de St. Kitts & Nevis el solicitante principal debe hacer una contribución no reembolsable de $250,000 a un fondo de desarrollo, que otorgará la ciudadanía al solicitante y hasta tres dependientes.

Alternativamente, el aplicante podrá hacer una contribución mínima no reembolsable de $250,000 en un proyecto de beneficio público aprobado por el estado.

El aplicante podrá también comprar inmuebles con un valor mínimo de $325,000 de un desarrollo inmobiliario aprobado, o un mínimo de $325,000 para un condominio o $600,000 para una vivienda unifamiliar preexistentes.

Los bienes inmuebles adquiridos bajo ambas opciones pueden revenderse después de siete años bajo ciertas condiciones.

St. Lucia

Al igual que St. Kitts & Nevis St. Lucia es miembro de la Commonwealth y de CARICOM y cuenta con excelentes conexiones aéreas con Europa y Norteamérica.

Para acceder al programa de CBI de St. Lucia establecido en 2015, los inversores pueden realizar una contribución mínima de $240,000 al Fondo Económico Nacional o a una empresa autorizada, o invertir $250,000 en un desarrollo inmobiliario aprobado o $300,000 en cualquier otro tipo de inmueble.

A cambio, a los solicitantes y a sus familias se les concede la ciudadanía plena.

Vea también: