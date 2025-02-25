Trump dice que EEUU ofrecerá una 'gold card' o "tarjeta dorada" por $5 millones, que serviría como residencia permanente y vía a la ciudadanía
La nueva tarjeta anunciada para millonarios extranjeros sustituirá a la visa EB-5 para inversionistas que, según el gobierno, estaba repleto de casos fraudulentos.
Donald Trump dijo este martes que su gobierno ofrecerá a millonarios extranjeros una nueva vía para obtener la residencia permanente y optar a la ciudadanía estadounidense: una gold card ("tarjeta dorada") que costará $5 millones.
“Vamos a ponerle un precio a esa tarjeta de unos $5 millones y eso les dará los privilegios de la green card, además de que será una vía para obtener la ciudadanía”, anunció el presidente en la Oficina Oval.
"La gente adinerada vendrá a nuestro país comprando esta tarjeta (...). Serán personas ricas y tendrán éxito, gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a mucha gente. Y creemos que será un gran éxito y nunca se ha hecho antes", pronosticó Trump.
También aseguró que la iniciativa podría estar funcionando en dos semanas y que su gobierno podría vender “un millón de estas tarjetas, o tal vez más que eso” para atraer a quienes definió como “gente de muy alto nivel (…), grandes contribuyentes y grandes productores de empleo”.
La nueva oferta del presidente para atraer extranjeros millonarios a EEUU coincide en el tiempo con las duras medidas impuestas contra la inmigración ilegal que llega al país, e incluso con su intención de poner fin al derecho constitucional de obtener la ciudadanía por nacimiento. Esta última orden, sin embargo, permanece bloqueada judicialmente.
La tarjeta dorada de Trump sustituirá a la visa EB-5 para inversionistas
El objetivo de esta nueva tarjeta es sustituir al Programa de Inmigración para Inversores EB-5, que el actual gobierno planea desmantelar al considerar que estaba repleto de “engaños y fraudes”, según dijo el secretario de Comercio, Howard Lutnick.
Este programa permite a inversionistas obtener la residencia permanente en EEUU si realizan una inversión sustancial en una empresa del país y crean o mantienen diez puestos de trabajo permanentes a tiempo completo.
“Era una forma de obtener una green card a bajo costo”, criticó Lutnick, aunque no ofreció pruebas ni datos para sustentar sus declaraciones.
Este programa EB-5 ha sido modificado en varias ocasiones por el Congreso durante los últimos años. En 2022 se estableció que la inversión mínima pasaría a ser de $1.05 millones, con algunas excepciones.
Quienes obtengan la nueva tarjeta dorada, en cambio, "pueden invertir en EEUU y podemos usar ese dinero para reducir nuestro déficit", agregó Lutnick.
Mira también: