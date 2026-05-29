Caso de homicidio-suicidio Se declara culpable el canadiense acusado de enviar 1,200 "paquetes letales" por internet vinculados a cientos de suicidios Kenneth Law, un canadiense enjuiciado por estar involucrado en al menos 100 casos de suicidio y acusado de vender sustancias en internet en 40 países se declaró culpable esta semana

Video Lo mejor de N+ Univision de la mañana | viernes 29 de mayo de 2026

Un hombre canadiense acusado de vender sustancias letales en internet a personas que las usaron para acabar con sus vidas se declaró culpable este viernes de 14 cargos por aconsejar o ayudar al suicidio.

Con un blazer oscuro y una camisa blanca, Kenneth Law se ubicó en el banquillo de los acusados en un tribunal de Newmarket, Ontario, para declararse culpable. Como parte del acuerdo de culpabilidad, los fiscales canadienses retirarán 14 cargos de asesinato en su contra. La sentencia está programada para septiembre.

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En la galería de la sala del tribunal, familiares de las víctimas se secaban las lágrimas mientras un fiscal detallaba los últimos momentos de casi 100 personas que murieron tras usar los productos letales comprados a Law.

La policía en Canadá ha estado investigando más de 100 suicidios vinculados a Law. Los cargos en el tribunal canadiense están relacionados con 14 personas en Ontario que tenían entre 16 y 36 años.

La policía canadiense indicó que Law, de 60 años, utilizó una serie de sitios web para promocionar y vender nitrito de sodio, una sustancia que se usa comúnmente para curar carnes y que puede ser mortal si se ingiere.

Law es sospechoso de haber enviado al menos 1.200 paquetes a más de 40 países, y, según la policía, alrededor de 160 de esos envíos presuntamente fueron a direcciones en Canadá. Ha permanecido bajo custodia desde su arresto en su casa de Mississauga, Ontario, en mayo de 2023.

Los fiscales en el Reino Unido han decidido no presentar cargos contra Law ni solicitar su extradición pese a haberlo investigado por más de 112 muertes. La decisión se debe en parte a que las autoridades británicas creen que él podría impugnar un proceso en el Reino Unido en virtud de las leyes que impiden que un sospechoso sea juzgado dos veces por el mismo delito.

Durante las audiencias del viernes, un fiscal canadiense describió los últimos momentos de quienes murieron tras usar los productos de Law, detallando casos tanto de las 14 víctimas en Canadá como de decenas de otras en el Reino Unido.

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Los fiscales británicos dicen que 79 víctimas del Reino Unido que murieron como resultado directo de comprar los productos de Law serán tomadas en cuenta por el juez canadiense al decidir una sentencia.

El fiscal canadiense presentó el viernes ante el tribunal una declaración que documenta el impacto de los delitos de Law en las víctimas del Reino Unido. Esto reflejó que 73 personas murieron en Inglaterra y Gales, cinco en Escocia y una en Irlanda del Norte, como resultado de usar productos que él les suministró. También documenta que Law envió 330 paquetes al Reino Unido a través de Canada Post.

David Parfett, cuyo hijo Thomas Parfett, de 22 años, se quitó la vida en 2022 tras recibir un paquete de Law, denunció que el gobierno británico está “fallando en su deber de proteger la vida”.

“Yo quería que Law enfrentara cargos en el Reino Unido... Realmente necesitaba enfrentar la justicia aquí”, dijo Parfett a la BBC.

Familias de algunas de las personas fallecidas pidieron una investigación pública

“Si nuestro propio país no va a llevar a nadie a juicio por estas muertes, lo mínimo que puede hacer es realizar una investigación adecuada sobre cómo se permitió que ocurrieran”, declaró Adele Zeynep Walton, cuya hermana Aimee Walton, de 21 años, murió en 2022.

Las autoridades en Estados Unidos, Italia, Australia y Nueva Zelanda también han realizado investigaciones.

Quienes sean declarados culpables de ayudar al suicidio en Canadá pueden enfrentar hasta 14 años de prisión, mientras que el asesinato en primer grado conlleva una condena automática de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años.

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Un forense de Nueva Zelanda determinó que cuatro personas que murieron por suicidio allí habían pedido artículos en internet a una empresa asociada con Law, pero señaló que las actividades de Law están fuera de la jurisdicción de los tribunales de Nueva Zelanda.