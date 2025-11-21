Cambiar Ciudad
osos

Un ataque de "oso agresivo" contra un grupo de niños y maestros deja 11 heridos, 2 en estado crítico

Un oso pardo atacó a un grupo de escolares y maestros en un sendero de British Columbia, hiriendo a 11 personas, dos de ellas de gravedad.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video Japón despliega a su Ejército… para combatir los ataques de osos

Un oso pardo atacó a un grupo de escolares y maestros en un sendero de British Columbia, Canadá, hiriendo a 11 personas, dos de ellas de gravedad.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde en Bella Coola, a 435 millas al noroeste de Vancouver. La nación Nuxalk informó que el "oso agresivo" seguía en libertad el jueves por la noche y que la policía y los agentes de conservación se encontraban en el lugar.

PUBLICIDAD

"Los agentes están armados. Permanezcan en sus casas y alejados de la autopista", advirtió la Primera Nación en una publicación en las redes sociales.

Dos personas resultaron gravemente heridas y otras dos sufrieron lesiones graves, según informó el portavoz de los Servicios de Emergencia Sanitaria, Brian Twaites. Las demás fueron atendidas en el lugar de los hechos.

Más sobre Canadá

Más de una decena de fallecidos por un atropellamiento masivo en un festival en Vancouver, Canadá
5 mins

Más de una decena de fallecidos por un atropellamiento masivo en un festival en Vancouver, Canadá

Mundo
“Compararnos con México es lo más insultante”: político canadiense ante amenazas de aranceles
1:16

“Compararnos con México es lo más insultante”: político canadiense ante amenazas de aranceles

Mundo
Estados Unidos intercepta por primera vez bombarderos de largo alcance de Rusia y China en una operación conjunta cerca de Alaska
3 mins

Estados Unidos intercepta por primera vez bombarderos de largo alcance de Rusia y China en una operación conjunta cerca de Alaska

Mundo
El segundo sospechoso de apuñalamiento múltiple en Canadá murió después de ser arrestado, según la policía
4 mins

El segundo sospechoso de apuñalamiento múltiple en Canadá murió después de ser arrestado, según la policía

Mundo
Hallan muerto a uno de los dos sospechosos de los apuñalamientos en Canadá: qué se sabe hasta ahora
5 mins

Hallan muerto a uno de los dos sospechosos de los apuñalamientos en Canadá: qué se sabe hasta ahora

Mundo
Arrancados de sus familias y convertidos en conejillos de indias: los internados para niños indígenas en Canadá
4 mins

Arrancados de sus familias y convertidos en conejillos de indias: los internados para niños indígenas en Canadá

Mundo
Estos son los cinco mejores países del mundo (y EEUU no es uno de ellos)
2 mins

Estos son los cinco mejores países del mundo (y EEUU no es uno de ellos)

Mundo
El G7 acuerda ayudar a la Amazonía en una cumbre marcada por visita relámpago del canciller iraní
4 mins

El G7 acuerda ayudar a la Amazonía en una cumbre marcada por visita relámpago del canciller iraní

Mundo
"La gente salió volando": turbulencia en vuelo de Air Canada deja 35 heridos
2 mins

"La gente salió volando": turbulencia en vuelo de Air Canada deja 35 heridos

Mundo

Las autoridades de la Real Policía Montada de Canadá dijeron que no tenían detalles sobre qué estaba haciendo el grupo de niños y maestros antes del ataque, o que pudo haber provocado al animal.

Verónica Schooner, madre de uno de los niños, dijo que mucha gente intentó detener el ataque, pero que un maestro "recibió todo el impacto" y fue una de las personas trasladadas en helicóptero desde el lugar de los hechos.

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El Servicio de Emergencias Médicas de Columbia Británica informó que del total de 11 heridos había dos personas en estado crítico, dos con lesiones graves y otras siete que no requirieron hospitalización, según los medios de comunicación canadienses.

No estaba claro si había niños entre los heridos en peor situación.

El hijo de 10 años de Schooner, estaba en la clase de cuarto y quinto grado que fue atacada, y estaba tan cerca del animal que "incluso sintió su pelaje", dijo.

"Dijo que el oso corrió muy cerca de él, pero que iba tras otra persona", relató Schooner.

Añadió que algunos niños fueron rociados con spray antiosos mientras los maestros luchaban contra el oso, y que su hijo cojeaba y tenía los zapatos embarrados por haber corrido para ponerse a salvo. Sin embargo, los pensamientos de su hijo estaban con sus compañeros de clase.

PUBLICIDAD

"No deja de llorar por sus amigos, y, Dios mío, enseguida empezó a rezar por ellos", añadió.

La escuela Acwsalcta, una escuela independiente dirigida por la Primera Nación Nuxalk en Bella Coola, dijo en una publicación de Facebook que la escuela permanecerá cerrada el viernes y que se ofrecerá asesoramiento psicológico.

"Es difícil saber qué decir en estos momentos tan difíciles. Estamos muy agradecidos a nuestro equipo y a nuestros alumnos", decía la publicación.

Video El oso pardo ya no está en peligro de extinción y su presencia crece en el parque Yellowstone
Relacionados:
osos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Bajo un volcán
La noche eterna del Baby'O
Pacto de sangre
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX