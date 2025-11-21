Un ataque de "oso agresivo" contra un grupo de niños y maestros deja 11 heridos, 2 en estado crítico

Video Japón despliega a su Ejército… para combatir los ataques de osos

Un oso pardo atacó a un grupo de escolares y maestros en un sendero de British Columbia, Canadá, hiriendo a 11 personas, dos de ellas de gravedad.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde en Bella Coola, a 435 millas al noroeste de Vancouver. La nación Nuxalk informó que el "oso agresivo" seguía en libertad el jueves por la noche y que la policía y los agentes de conservación se encontraban en el lugar.

"Los agentes están armados. Permanezcan en sus casas y alejados de la autopista", advirtió la Primera Nación en una publicación en las redes sociales.

Dos personas resultaron gravemente heridas y otras dos sufrieron lesiones graves, según informó el portavoz de los Servicios de Emergencia Sanitaria, Brian Twaites. Las demás fueron atendidas en el lugar de los hechos.

Las autoridades de la Real Policía Montada de Canadá dijeron que no tenían detalles sobre qué estaba haciendo el grupo de niños y maestros antes del ataque, o que pudo haber provocado al animal.

Verónica Schooner, madre de uno de los niños, dijo que mucha gente intentó detener el ataque, pero que un maestro "recibió todo el impacto" y fue una de las personas trasladadas en helicóptero desde el lugar de los hechos.

El Servicio de Emergencias Médicas de Columbia Británica informó que del total de 11 heridos había dos personas en estado crítico, dos con lesiones graves y otras siete que no requirieron hospitalización, según los medios de comunicación canadienses.

No estaba claro si había niños entre los heridos en peor situación.

El hijo de 10 años de Schooner, estaba en la clase de cuarto y quinto grado que fue atacada, y estaba tan cerca del animal que "incluso sintió su pelaje", dijo.

"Dijo que el oso corrió muy cerca de él, pero que iba tras otra persona", relató Schooner.

Añadió que algunos niños fueron rociados con spray antiosos mientras los maestros luchaban contra el oso, y que su hijo cojeaba y tenía los zapatos embarrados por haber corrido para ponerse a salvo. Sin embargo, los pensamientos de su hijo estaban con sus compañeros de clase.

"No deja de llorar por sus amigos, y, Dios mío, enseguida empezó a rezar por ellos", añadió.

La escuela Acwsalcta, una escuela independiente dirigida por la Primera Nación Nuxalk en Bella Coola, dijo en una publicación de Facebook que la escuela permanecerá cerrada el viernes y que se ofrecerá asesoramiento psicológico.

"Es difícil saber qué decir en estos momentos tan difíciles. Estamos muy agradecidos a nuestro equipo y a nuestros alumnos", decía la publicación.