Condenan a cadena perpetua a la mujer que mataba gatos y luego asesinó a un hombre como parte de una fantasía sexual

Video Acusan de asesinato al sospechoso en el caso de la niña Audrii Cunningham: el sujeto tenía acceso total a la casa

Una joven de 26 años, identificada como Scarlet Blake, fue condenada este lunes a cadena perpetua por un tribunal de Oxford, en el Reino Unido, por el asesinato en 2021 del español Jorge Martín Carreño, al que golpeó y tiró al río en un crimen con motivación sexual.

Blake, que es transexual, deberá cumplir al menos 24 años tras las rejas antes de ser considerada para una reducción de la pena, dijo el juez Martin Chamberlain al anunciar su fallo.

PUBLICIDAD

Además del asesinato, la mujer admitió un delito de daños por haber matado un gato meses antes en una acción que emitió en directo por internet.

Un plan detallado con motivaciones sexuales

Al detallar su dictamen, el magistrado señaló que el asesinato del joven de 30 años, hallado muerto el 26 de julio, fue "la culminación de un plan que sopesó y formuló durante meses", y que perseguía el deleite personal y de su exnovia Ashlynn Bell.

"Decidió matar a alguien porque creía que a Ashlynn Bell le resultaría sexualmente excitante", afirmó.

"Hubo, por tanto, una clara motivación sexual para el asesinato. Usted también creyó que obtendría placer, sexual o no, de la experiencia de matar a una persona", prosiguió el juez.

Scarlet Blake en custoria Imagen thamesvalley.police.uk

"Estoy seguro de que disfrutó matando a Jorge, como disfrutó matando al gato", añadió Chamberlain.

El juez mantuvo que "la decisión de matar a Jorge no fue una reacción a algo que dijo o hizo, no fue un error momentáneo, no fue una decisión tomada bajo la ira o porque sus emociones le superaran", sino algo estudiado.

Cómo fue asesinado Jorge Martín Carreño

Jorge Martín Carreño, un ingeniero eléctrico que trabajaba en una fábrica de BMW de la zona, fue atacado brutalmente por Blake cuando regresaba de una salida con amigos.

La mujer lo encontró en la plaza Radcliffe de Oxford, desde donde caminaron juntos hasta Parsons Pleasure, donde se halló su cuerpo.

Según la acusación, Blake dejó inconsciente al joven tras pegarle en la nuca con una botella de vodka, lo estranguló y lo empujó al río Cherwell, afluente del Támesis.

PUBLICIDAD

El juez constató que no es posible establecer exactamente cómo Blake lo mató, "si lo golpeó en la parte posterior de la cabeza con una botella de vodka o alguna otra cosa que tenía en su mochila".

Pero sí dijo que "lo estranguló aplicando presión en los vasos sanguíneos, justo debajo de la mandíbula con las manos o una ligadura, para después echarlo al río Cherwell donde se ahogó", agregó.

El juez dijo que durante el juicio Blake trató de implicar falsamente a Bell en la matanza y que sus explicaciones sobre sus dificultades en la infancia o presunta personalidad múltiple buscaban "racionalizar lo sucedido".

La Fiscalía explicó que la chica, que entonces contaba con 23 años, tenía "un interés extremo por la muerte" y obtenía gratificación sexual de la violencia y la matanza de gatos, que grababa en vídeos.

Mira también: