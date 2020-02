Bukele dice que los políticos de El Salvador protegen a narcotraficantes

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo este martes que los políticos del país ya no solo protegen a las pandillas, señaladas de cometer la mayoría de homicidios en la nación, sino que ahora están "protegiendo a narcotraficantes".

" Los políticos ahora están protegiendo ya no solo a pandilleros, sino que a narcotraficantes ", señaló Bukele durante un acto de juramentación de un nuevo grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El mandatario, quien luego de la actividad se retiró y no brindó declaraciones a la prensa, apuntó que el narcotráfico "es un cáncer que no es fácil de remover, probablemente es una lucha que no vamos a ganar, pero así como ustedes hoy se están comprometiendo con el pueblo salvadoreño, así yo estoy aquí para dar todo, hasta mi vida, por ustedes y por ganarle la batalla a la delincuencia".