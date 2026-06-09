novios Una boda en medio de la crisis sanitaria de ébola en el Congo En medio de un crítico brote de ébola en la provincia de Ituri, República Democrática del Congo, las bodas se han adaptado a estrictas medidas sanitarias y de distanciamiento social para evitar nuevos casos

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Bunia, República Democrática del Congo.- No hubo besos, abrazos largos ni pista de baile abarrotada. Pero sí hubo amor. La República Democrática del Congo libra una batalla contra un brote de ébola que ha matado a casi 100 personas de los más de 500 casos confirmados, y las autoridades locales se han apresurado a frenar la enfermedad con medidas estrictas, entre ellas limitar las reuniones públicas y hacer cumplir el distanciamiento social.

Para Jean Claude Érable y su esposa Solange Hahati, celebrar su boda el sábado en esas condiciones significó que algunos familiares y amigos estuvieran ausentes en uno de los días más felices de sus vidas.

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“Habíamos planeado 300 invitados, pero solo se permitió entrar a 50. Fue realmente difícil porque queríamos celebrar con nuestros amigos”, comentó Hahat.

El brote que ha dejado más de 500 contagios en Ituri

El brote más reciente de ébola, causado por el raro virus Bundibugyo, se concentra en la provincia oriental de Ituri. Hay 515 infecciones confirmadas, incluidas 91 muertes, según las autoridades sanitarias congoleñas. El número de casos probablemente es mayor porque el brote se confirmó con semanas de retraso, y la respuesta también ha sido difícil porque el virus no tiene una vacuna ni un tratamiento aprobados.

Para ayudar a frenar la propagación, los funcionarios locales pidieron a la población limitar el contacto físico, lavarse las manos con regularidad y reportar con rapidez los casos sospechosos.

En la Iglesia Católica de Bunia, la capital de Ituri, donde Érable y Hahati celebraron su historia de amor, la misa incluyó a varias parejas que estaban presentes para sus bodas.

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Las medidas sanitarias para celebrar el amor

Las precauciones, aunque no siempre se cumplen, están transformando la vida social en un país donde las bodas suelen ser celebraciones vibrantes que duran todo el día y reúnen a cientos de familiares, amigos y personas que les desean lo mejor.

Mientras el coro cantaba y las novias con vestidos blancos avanzaban por el pasillo, los pocos familiares y amigos presentes dentro de la iglesia mantuvieron el distanciamiento social, aplaudieron y tomaron fotos. Afuera, una multitud cantaba con entusiasmo.

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“Estamos cumpliendo las medidas preventivas y respetando el distanciamiento social. Debo decir que no hay problema, no hay obstáculo, porque estamos haciendo todo lo posible para respetar todas las medidas dictadas por el Estado”, explicó Érable, el novio.

La novia sonreía mientras él le deslizaba un anillo de bodas en el dedo. Afuera, después de la misa nupcial, ella mostró el anillo con alegría mientras su esposo la acompañaba hasta el auto. La pareja se trasladó de su recepción al exterior, donde los invitados podían distribuirse con mayor facilidad.

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Líderes de la iglesia señalan que adaptarse se ha vuelto esencial. Algunas familias ya han pospuesto sus bodas a la luz de las nuevas medidas sanitarias, comentó el reverendo Aimé Lokanabego, el sacerdote que ofició la misa de su boda.

La iglesia no está realizando otros actos religiosos que implican mayores riesgos de exposición, como los bautizos, agregó.