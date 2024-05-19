Equipos de búsqueda hallan el helicóptero donde iba el presidente iraní, Ebrahim Raisi: no hay "ninguna señal" de vida

Video Presidente de Irán sigue desaparecido tras accidente de helicóptero: esto se sabe de la búsqueda

El Ejército iraní afirmó este domingo que ha localizado la posición “exacta” del helicóptero en el que viajaba el presidente de Irán, Ebrahim Raisí, gracias a una señal del aparato y a otra del móvil de uno de los tripulantes.

La tv estatal iraní, citada por AFP, indicó que no hay "ninguna señal" de vida en helicóptero accidentado del presidente iraní.

“Se identificó el lugar exacto del accidente del helicóptero”, indicó el comandante del ejército de Azerbaiyán Oriental, el general Asghar Abbasqolizadeh, según la agencia oficial IRNA.

“Hace unos minutos se recibió una señal del helicóptero y del teléfono móvil de uno de los tripulantes en el lugar del accidente”, dijo la fuente.

“Ahora nos vamos con todas las fuerzas militares a la zona y esperamos dar buenas noticias”, añadió Abbasqolizadeh.

Antes, el vicepresidente de asuntos ejecutivos, Mohsen Mansouri, había afirmado que se había contactado en varias ocasiones con dos pasajeros del helicóptero en el que viajaba Raisí y que tuvo que realizar un aterrizaje forzoso en una zona montañosa de la provincia de Azerbaiyán Oriental.

El accidente del helicóptero del presidente de Irán

Mansouri indicó que tres helicópteros partieron de Tabriz, capital de la provincia de Azerbaiyán Oriental, a las 13:00 hora local (11.30 GMT) y unos 30 minutos después se perdió el contacto con el aparato en el que viajaban Raisí.

El jefe de la Media Luna Roja en Irán, citado por AFP, anunció el lunes el hallazgo del helicóptero accidentado que transportaba al presidente del país, Ebrahim Raisi, y avanzó que la "situación no es buena".

"El helicóptero ha sido encontrado. Ahora estamos avanzando hacia el helicóptero", dijo Pirhossein Koolivand. "La situación no es buena", agregó.

"Ninguna señal" de vida en helicóptero accidentado del presidente iraní, según TV estatal, citada por AFP.

¿Quiénes iban en el helicóptero accidentado en Irán?

Junto con el presidente viajaban el ministro de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malik Rahmati, y el líder de los rezos del viernes de Tabriz, Mohammad Ali Ale-Hashem.

Tras la pérdida del contacto se puso en marcha un amplio dispositivo que ya cuenta con al menos 65 equipos de rescate, pero las operaciones se han visto afectadas por el mal tiempo, la lluvia y la densa niebla en la montañosa zona donde se ha producido el incidente, cuando ya ha oscurecido en Irán, informó la Media Luna Roja.

El líder supremo de Irán, Ali Jameneí, llamó ante el paradero desconocido de Raisí y aseguró que “no habrá interrupciones en las funciones del país”.

Mientras tanto cientos de personas se congregaron en las ciudades sagradas de Mashad y Qom para rezar por el bienestar del mandatario ultraconservador, según imágenes emitidas por la televisión estatal.

Raisí había inaugurado este domingo una presa junto con su homólogo azerbaiyano, Ilham Alíev, en la frontera entre los dos países, un proyecto que los mandatarios calificaron como un paso adelante en las relaciones bilaterales.

El mandatario ultraconservador llegó al poder en 2021, tras imponerse en las elecciones presidenciales con la participación más baja en la historia de la República Islámica.