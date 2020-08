"La pesadilla de los meteorólogos": por qué la dramática intensificación de Laura preocupa a los científicos

Sin embargo, sencillamente no podían pronosticar cuán intensa podría llegar a ser.

Laura no fue el peor escenario, pues azotó una región relativamente despoblada de la costa y hubo tiempo suficiente para evacuar a los residentes en autobuses antes de que llegaran los vientos. "Tuvimos suerte", dice Emanuel.

Para ser justos con los pronosticadores, no es razonable esperar una precisión absoluta, dijo Emanuel, quien está trabajando en un proyecto para incorporar más modelos de probabilidades de la fuerza de los vientos con el fin de ayudar a los propietarios de viviendas a tomar decisiones en cuanto a la evacuación.

"No importa cuánto perfecciones tus modelos, no podrás predecir más allá de cierto horizonte temporal. Incluso aunque midieras cada molécula en la atmósfera, no lo lograrías", dijo.