Cómo el huracán Harvey cambió mi vida

Nunca olvidaré a mis hijos pequeños y mi sobrina en el segundo piso tratando de entender qué estaba sucediendo. Agua sucia entrando por todos lados, mi marido tratando de no morir electrocutado, mientras desconectaba la electricidad desde fuera y yo corriendo de un lado a otro en medio de agua, intentando salvar los libros de mi papá; un regalo que he atesorado por años. Me sentía indefensa y perdida.