"Cuando empecé a interesarme en las computadoras todavía no tenía computadora en la casa. No se podía, no teníamos los recursos para tenerla. Todo lo que yo hacía, lo hacía en la universidad", dice Licenia Rojas.

Su papá, cubano, era un pescador comercial que salía por semanas a pescar. Su mamá, nicaragüense, después de la muerte de su papá tuvo muchos trabajos, hasta algunas veces dos y tres simultáneamente, en oficinas, peluquerías, cociendo, para poder mantenerla a ella y a su hermana.

Cuando salió de la escuela secundaria, Rojas empezó a tomar clases de computación y le fascinó "la habilidad de poder innovar". Su familia no entendía muy bien de qué trataba la ingeniería, pero aún así la apoyaron cuando empezó los estudios, al tiempo que trabajaba inicialmente en una compañía de seguro, y luego en un banco en el área de cobranzas.

En ese momento se dio cuenta de que le gustaban los retos y tratar de encontrarles una solución, pero sobre todo la combinación de las computadoras y los negocios, la estrategia y el servicio a los clientes.

Alguien que conocía le dio la oportunidad de aplicar a una entrevista en American Express donde empezó a trabajar en 1998. "En ese entonces yo no pensaba que iba a estar aquí tantos años. En ese momento yo hubiera dicho 3, 5 años", recuerda. Pero la compañía es grande y ha podido moverse de posiciones, e ir creciendo en estos 20 años.

En la actualidad, Rojas es vicepresidente de tecnología, en la sede de Sunrise, Florida. En la práctica ostenta dos cargos, en los que supervisa en total cerca de 3,000 personas y millones de transacciones diarias. Entre sus responsabilidades está liderar las áreas de base de datos y capacidades digitales de la empresa, incluyendo 'Big Data', Blockchain, pagos digitales y asociaciones externas.

Estos son sus consejos para destacar en el área de la banca y tecnología:

1. Aprende a comunicarte

Es imprescindible estudiar cómo comunicarse oralmente de manera efectiva, dice Rojas. Una de las cosas que la ejecutiva cuenta que tuvo que aprender es a "hablar un poquito más despacio y no usar tanto las manos", para que la persona pueda concentrarse más en lo que dice. "No es quitar la pasión, sino estar segura de que están entiendo lo que yo estoy diciendo. Tienes que saber cómo explicarte, eso es muy importante", señala.

2. Ten confianza en ti mismo

Cuando empezó su carrera, dice Rojas, era penosa y si tenía una idea en la reunión no la compartía, se quedaba callada. Hasta que con el tiempo aprendió que eso es parte importante de colaborar efectivamente con otros.

"Lo más importante es tener confianza. Si tú estás bien preparada y tienes confianza, te van a respetar. Eso es una lección que yo no sabía al principio, pero con el tiempo he aprendido a ser auténtica en lo que soy como persona, porque así es como las personas se conectan contigo", señaló.

3. Prioriza lo más importante y comunícalo

Para Rojas, es vital tener un plan de prioridades profesionales y personales desde principios del año, que divide en bloques de 90 días.

"Cada dos seman -si estoy muy ocupada es cada tres- voy viendo cómo voy con respecto a mi plan, y dependiendo de eso hago ajustes", explica. También se pone fechas, ella misma, de las cosas que tiene y quiere terminar.

"Los líderes son personas que siempre están aprendiendo, le dan esa inspiración a sus empleados para que vayan a innovar y los mantienen enfocados en lo que es más importante", agrega. "Son personas que te dan la estrategia, la visión, cómo son los parámetros para tomar una decisión y te empoderan a tomar decisiones. Que creen en ti y te dan consejos, pero te dejan seguir creciendo".

4. Estudia finanzas y computación

Rojas ha tomado muchas clases de finanzas y considera que es algo que se debe seguir estudiando incluso mucho después de salir de la universidad. "En un negocio tienes que entender lo que tú estás haciendo. Si tienes una idea, tienes que saber cómo esa idea puede hacer dinero y cómo ahorrar dinero", dice.

También está apoyando a sus tres hijos a que aprendan de computación. "En cualquier trabajo que tengas siempre te va a ayudar saber más de computadoras, cómo manejarlas y los programas que hay, también tener pensamiento crítico y poder solucionar problemas. Hay muchas personas que empiezan programando y después no están haciendo productos pero esa experiencia la pueden aplicar a otras cosas", menciona.

5. Busca un mentor

Rojas tiene mentores dentro y fuera de la compañía en la que trabaja. Cree que desde la secundaria toda persona debería tener al menos uno. Habla con sus mentores por diferentes cosas. Por ejemplo, cuando ella y su esposo pensaban en tener hijos, tenía muchas dudas de cómo eso iba a cambiar las cosas que quería hacer en su carrera, así que ese fue un tema que discutió mucho con una de sus mentoras. "Ella me hablaba de que no iba a encontrar el balance perfecto, que lo importante era integrar los dos mundos. Que tenía que comunicarme mucho con mi esposo, saber las prioridades del trabajo y de la casa. Después de tener hijos yo he tenido promociones", agrega.

También tiene un mentor, una compañera de trabajo, que le da consejos cuando necesita que alguien la "empuje". "Tengo algo que quiero hacer o tengo la idea, pero me estoy aguantando un poquito, y ella me dice: 'tírate, tírate, di lo que tú piensas, tú vas a ver que te va a salir bien. Uno necesita personas que te digan eso. También que te digan 'no te explicaste bien, vamos a practicar cómo lo vas a decir la próxima vez', eso es bueno tenerlo", cuenta.

6. Enseña a otros

A su vez, Rojas asesora a muchas personas que quieren abrirse camino en el campo de la banca y la tecnología. "Soy mentora de latinos, no latinos, latinas, de personas en diferentes puntos de su carrera, personas que están en el principio de su carrera, que están tratando de hacer cambios en su carrera, o que quieren seguirse desarrollando en alguna rama específica", explica.

Es miembro de la junta directiva de Year Up South Florida , una organización que busca ayudar a adultos jóvenes, y en un año, a pasar de tener un salario mínimo a empezar una carrera. Los jóvenes estudian durante seis meses las habilidades que buscan los empleadores y después pasan seis meses con una empresa, donde aplican lo que aprendieron y adquieren experiencia laboral. Rojas también es parte de una red de mujeres en tecnología y asesora a jóvenes estudiantes universitarios.

7. Cultiva las relaciones

"Mi mamá siempre me decía: 'cuando trabajes, cualquier trabajo que hagas, lo tienes que hacer bien. Siempre trata a todas las personas como tú quieras que te traten a ti'", dice Rojas.

Para la ejecutiva, desarrollar relaciones es una parte muy importante de los negocios y para ello cree que el ser latina siempre la ha ayudado. "Yo creo que es algo que me viene muy natural, sentarme, hablar con alguien, tratar de entenderlos. Ser latina te ayuda porque eso es lo bueno de tener un trabajo que es diverso: uno trae diferentes opiniones, perspectivas, y yo creo que ayuda en ese sentido", dice.