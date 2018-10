De la cárcel por vender cocaína a estrella de cine: Danny Trejo, el eterno villano latino de Hollywood

Hoy es una estrella consolidada, con casi 370 créditos como actor y apariciones en grandes producciones como 'Fuego contra fuego', 'Con Air' y 'Desperado', así como en programas de televisión como 'Breaking Bad', 'The X-Files' y 'Sons of Anarchy'.

"Si no eres un tipo bonito, entonces déjame interpretar al malo", bromeó en una entrevista con la AFP para promocionar el lanzamiento, el próximo martes, del DVD de la película de acción 'Death Race Beyond Anarchy'.

"No soy realmente político, pero sé que la verdad se impondrá ", añadió para cerrar el tema.

"Buenos tipos malos"

"Allí me encontré con un muchacho que conocí en la cárcel llamado Eddie Bunker y me dijo (...) '¿todavía boxeas?', le respondí, 'no, entreno'", recordó en una entrevista telefónica con la AFP.