Esta latina hipotecó su casa 3 veces para salvar su compañía, ahora tienen ganancias de más de $60 millones al año

Pornografía o películas costosas. Por décadas, esas eran las únicas opciones que un huésped tenía para ver en la habitación de un hotel.

Ahora, en más de 50 cadenas en el mundo como Marriott, Millennium y Gaylord, hay dispositivos que permiten consumir video y audio a través de las cuentas personales en Netflix, YouTube, Pandora, Hulu y Crackle.

Este cambio de paradigma se debe, en gran medida, a Vanessa Ogle, de ascendencia panameña, y fundadora y presidenta de Enseo, una de las empresas privadas de tecnología de más rápido crecimiento en Estados Unidos.

"Me presenté a las empresas de hoteles y les dije: ' ya ningún invitado quiere comprar una película por 20 dólares en una habitación de hotel. Es un modelo muerto. Lo que usted debe hacer es invertir en nuestra tecnología para que la gente pueda escuchar su propia música, pueda ver sus propias películas'", narró a Univision Noticias.

La mayoría de las empresas hoteleras la miraron, recuerda todavía cinco años después, "como si estuviera loca". Era una conversación difícil, el 'video premium' en las habitaciones de hotel históricamente habían generado muchos ingresos a los hoteles y la mayor parte de ese dinero provenía de películas para adultos.

Solo una empresa le respondió 'eso es interesante, dime más'. Gracias a ella en 2014, Enseo logró instalar los nuevos dispositivos para proporcionar servicios de entretenimiento y conectividad en 2,000 habitaciones de hotel. En 2015, ya habían aumentado a 20,000. El espaldarazo final se lo dio Netflix en verano de 2016, con un acuerdo oficial de distribución.



En 2018 están presentes en más de 250,000 cuartos de hotel dentro y fuera de Estados Unidos, algo que se traduce en 50 millones de huéspedes anuales. Sus ganancias también se están expandiendo rápidamente. Pasaron a tener en 2013 ocho millones de dólares en ganancias a tener 60 millones en 2018. Solo en los últimos años han crecido 287%. Ogle espera que las ventas alcancen los 100 millones en los próximos cuatro años.

Enseo dio en el clavo con las expectativas de los huéspedes de hotel. En la actualidad solo 1.5% de los huéspedes compran videos por demanda, mientras, 45% de los usuarios ve contenidos de su cuenta de Netflix. Es decir, Netflix supera a la pornografía 40 veces para el entretenimiento en la habitación del hotel. También se quedan más tiempo frente al televisor del hotel. Según la compañía, una persona en un cuarto de hotel ve un juego deportivo por unos 14 minutos, mientras la sesión promedio de Netflix es de 90 minutos.

Cómo se forja una empresaria

"Yo diría que este camino me escogió a mí mucho más que yo haberlo escogido", señala. Su papá, originario de Oklahoma, comenzó su propia compañía de videos y gráficos en Texas, su mamá, de Panamá, tuvo varios negocios: fue enfermera con su propia práctica, vendió bienes raíces, tuvo un concesionario de antigüedades. Su padrastro también fue emprendedor, e inventor de algunas de las tecnologías geofísicas que aún se siguen usando para extraer petróleo.

Su camino en los negocios comenzó cuando estudiaba en la Universidad de Texas, en Austin. Alló se dio cuenta de que las computadoras que utilizaban eran muy lentas porque no tenían suficiente memoria. Como esa era una de las cosas que fabricaba la empresa de su papá empezó a venderlas desde su dormitorio.



"Hubo un momento en mi primer año de college en el que la seguridad de la universidad vino a mi dormitorio porque muchos estudiantes venían a mi habitación con efectivo y se iban con bolsitas. Pensaron que podía ser algo no legal", dice riéndose.

Al final no solo le vendió a la Universidad de Texas, si no también a otras y ganó lo suficiente como para pagar por sus licenciaturas en administración de empresas en negocios internacionales y marketing, y de español, en lenguaje y cultura.

Después de graduarse se fue a trabajar con su papá a tiempo completo. Fue vicepresidente de la compañía californiana 3dfx Interactive y tuvo varias posiciones en la compañía texana STB Systems, ambas en la industria de los gráficos tridimensionales, adaptadores de video y productos de entretenimientos.

Crear su propia empresa

Ogle fundó Enseo en 2000. La compañía en la que había trabajado previamente le prestó dinero a cambio de acciones y a excepción de un inversor "angel" minoritario, estuvo autosustentada desde el principio. De esos 14 empleados que la acompañaron al principio se han sumado en estos 18 años más de un centenar más.

Ante la pregunta de cómo supo que estaba preparada para tener un negocio propio dice: " en ese momento no sabía que no estaba lista. Si hubiera esperado a saber todo lo que tenía que saber sobre cómo manejar un negocio exitoso, lo habría hecho en 60, 70, 80 años. Pienso que a veces, si supiéramos el número de retos y dificultades que vamos a tener que pasar para llegar al otro lado, quizás nunca empezaríamos", dice.

En tres oportunidades distintas tuvo que hipotecar su casa para poder pagar la nómina, todas relacionadas con el desplome del mercado financiero y un retroceso en la industria hotelera y de las aerolíneas. La primera, y la que recuerda más vívidamente, fue después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando la compañía tenía apenas un año de fundada. "Definitivamente no fue el mejor momento que vio ese mercado. Hubo noches en las que dormí y otras en las que no. Estaba segura de que no podría vivir conmigo misma si no lo intentaba con todo lo que tenía y lo hice y funcionó", recuerda Ogle. "Me enfoco en poner un pie delante del otro. A veces tienes que hacer que los milagros ocurran. Cuando alguien dice no, tienes que empujar hasta conseguir a la persona que dice que sí. Tienes que tener convicción. La fortaleza viene de ti. No creo que lo haya aprendido, creo que es parte de quien soy".

El crecimiento de la compañía

Enseo está expandiendo sus servicios de wifi a estadios deportivos (de la NFL, de hockey, de fútbol), hospitales, restaurantes, bares, centros comerciales, casinos e incluso colegios. "Servimos a muchos de los principales estadios de NFL y hockey y estadios de fútbol en todo el mundo", señaló Ogle. Pero por ahora la mayoría de sus negocios siguen siendo los hoteles.

Su solución MadeSafe de Enseo, un sistema de botones de pánico diseñado para alertar si un empleado del hotel detecta una emergencia como un asalto sexual o incidente de violencia en sus propiedades, está empezando a ser instalado en hoteles Marriott y la American Hotel and Lodging Association (la Asociación Americana de Hoteles y Alojamiento) anunció que proporcionarán los dispositivos de seguridad antes de 2020 a todo su personal.

También ofrecen el botón de pánico MadeSafe a los colegios. Ogle ha trabajado con el Distrito escolar de Lovejoy en Texas para implementar este año el sistema en seis escuelas y un edificio administrativo, equipando a 600 empleados con botones de pánico. "El tiempo es crítico en una emergencia: emergencias médicas, altercados entre estudiantes, y la presencia de personas sospechosas o peligrosas en las instalaciones. El botón es fácil de usar en situaciones inesperadas. Cuando está activado, transmite el nombre del profesor y la ubicación exacta. Así es como funciona", explican.

Ogle se considera a sí misma una inventora. Enseo creó una de las primeras guías electrónicas de televisión y solo en los tres últimos años les han garantizado más de 20 patentes a su nombre.

De hecho, en 2009, obtuvo una patente para poder usar el teléfono como control remoto y en 2012 una de cómo controlar con la voz, a través del teléfono, luz, la televisión, el termostato. "Hoy en día todo el mundo entiende los controles a través de la voz, tenemos Alexa, Siri, Google Voice, pero no teníamos nada de eso en 2012", dice.

El rol de líder

Ogle, menciona que de lo que está más orgullosa es del equipo que ha ensamblado a lo largo de los años. " Trato de convencerme de que no soy un fraude y que hoy no es el día en que se den cuenta de que no soy capaz de ser su CEO", señala.



La empresaria invierte tiempo sirviendo de mentora a mujeres jóvenes y patrocina varios equipos de robótica. Una de sus frases favoritas es "se lo suficientemente segura para hacer algo peligroso". Ya sea en la vida personal o en el trabajo, no se puede tener innovación, dice, sin un elemento de peligro. " La innovación es por naturaleza disruptiva, da miedo", añade. "Por eso es necesario tener confianza para poder tomar riesgos y hacer las cosas de manera diferente a cómo la han hecho o pensado otros".

"Mi trabajo es crear un ambiente para mi equipo que sea lo suficiente seguro para que puedan hacer cosas peligrosas. En mi oficina está permitido equivocarse y alentamos a que pase rápido para que puedan seguir y conseguir la próxima idea, la idea exitosa. Si las personas son perseguidas por sus fracasos, entonces tendrán miedo de tener la oportunidad que los llevará al éxito. (...) Yo misma he cometido muchos errores".

Ogle, quien reside en Dallas, es madre de dos niñas y madrastra de un joven. Hasta hace relativamente poco las llevaba a casi todos los viajes de negocio y los gerentes de los hoteles las reconocen. "Tenía a mis hijas en la oficina conmigo todo el día. Le decía a la gente que debía tomar un receso para irlas a alimentarlas", dice sobre cómo ha asumido su crianza.

A las latinas les da este consejo: que no duden de sí mismas. "Que no se vean el espejo y vean todas las faltas, que es lo tenemos tendencia a hacer. No gasten tiempo preocupándose en todas las cosas que no estás haciendo. Hay que mirar adelante a quién queremos ser y comportarnos así. A veces hay que actuar un poco, como cuando te despiertas en la mañana y no estás de humor para sonreír pero eventualmente te sientes mejor".