Una erupción solar alcanza la Tierra este martes y podría provocar auroras boreales en zonas inusuales de EEUU

Una nueva erupción solar avanza hacia la Tierra con el potencial de desencadenar este martes una tormenta geomagnética fuerte, según las proyecciones del Centro de Predicción del Clima Espacial de la NOAA (el SWPC). La agencia confirmó el lunes la detección de una eyección de masa coronal (CME): una enorme nube de plasma y campo magnético que escapó de la corona solar y viaja directamente hacia nuestro planeta.

El cálculo del SWPC estimaba la llegada de la CME entre el final de la mañana y el mediodía de este martes, lo que motivó la emisión de una alerta de tormenta G3, nivel 3 en una escala de 5.

De acuerdo con la NOAA, un evento de esta categoría “puede generar alteraciones considerables” en la magnetosfera terrestre, con la posibilidad de interferencias en comunicaciones por radio, errores en la navegación GPS, problemas puntuales en satélites y ligeras tensiones en redes eléctricas.

La CME está vinculada a una llamarada solar de clase M8.1, registrada el 6 de diciembre en una región activa del Sol. Esa misma área emitió el lunes otra erupción más potente, de categoría X1.1, que provocó cerca de una hora de apagón de radio en el lado iluminado del planeta.

Aunque la atmósfera y el campo magnético terrestre actúan como blindajes naturales, las erupciones potentes pueden superar parcialmente ese escudo y generar perturbaciones temporales.

Estas emisiones reflejan el elevado nivel de actividad del Sol, que continúa mostrando episodios intensos incluso tras haber alcanzado su máximo del ciclo solar en 2024.

Auroras boreales más al sur de lo habitual

Aunque estos episodios no representan un riesgo directo para la vida en la Tierra, sí provocan efectos fácilmente observables en forma de auroras —habitualmente confinadas a latitudes polares— que podrían extenderse hacia amplias zonas del norte de EEUU, con posibilidades reales de que sean visibles en el Medio Oeste e incluso partes de Oregón.

El pronóstico señala que los colores verdes, rojos o púrpuras podrían aparecer en el cielo nocturno dependiendo de dos factores: la intensidad final de la tormenta y el grado de nubosidad. Aunque gran parte del país tendrá nubes, muchas serán de tipo alto, lo que deja cierta ventana de observación en regiones como los Llanos del Norte, el valle de Ohio, Pensilvania y Nueva Inglaterra.

Consejos para quienes quieran intentar ver la aurora boreal

La noche de este martes podría ofrecer un espectáculo poco frecuente para latitudes que no suelen disfrutar de la aurora boreal. Para ello, los expertos recomiendan:

Buscar cielos oscuros, despejados y lejos de luces urbanas.

Mirar hacia el norte a partir del anochecer.

Tener paciencia: incluso con nubes altas, se pueden distinguir destellos o cortinas de luz.

