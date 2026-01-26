Noticias Una nueva tormenta solar se aproxima; este día alcanzará su máximo nivel en Estados Unidos Esta semana una tormenta solar llegará al norte de Estados Unidos, conoce qué día será su punto máximo y las zonas donde el cielo se puede iluminar con auroras boreales.

Video Espectaculares auroras iluminan el cielo tras una tormenta solar de grado cuatro

Las autoridades emitieron un aviso de clima espacial en el que se pronostica una tormenta geomagnética de categoría G1 (menor) a mediados de esta semana e indicaron las posibles afectaciones en su zona de impacto.

El Centro de Predicción del Clima Espacial de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos indicó que los impactos potenciales se concentrarían principalmente en regiones cercanas a los polos, alrededor de 60 grados de latitud geomagnética.

Según el pronóstico, e l 27 de enero no se esperan tormentas (por debajo de G1), pero el 28 de enero se prevé una tormenta G1, el punto más alto del fenómeno, y el 29 de enero nuevamente no se anticipan eventos por encima de ese umbral.

Para el miércoles se esperan influencias de polaridad negativa provenientes de agujeros coronales que podrían generar periodos aislados de tormentas geomagnéticas menores.

Entre las afectaciones se prevén fluctuaciones débiles en la red eléctrica. Además, se contempla un impacto menor en las operaciones satelitales.

¿Dónde

se verá la aurora boreal a causa de la tormenta geomagnética?

Asimismo, la aurora boreal por la tormenta geomagnética podría ser visible en latitudes altas, como el norte de Estados Unidos, incluyendo zonas del norte de Michigan y Maine.

Este fenómeno se registró la semana pasada, cuando brillantes bandas verdes y rojas fueron visibles en los cielos oscuros sobre la ciudad más grande de Alaska.

El lunes y el martes pasados, las redes sociales se llenaron de impresionantes fotos de auroras desde lugares como San Francisco, Chicago, Canadá y toda Europa.