Pulso final en la Cumbre del Clima: la reducción del uso de combustibles fósiles y carbón atasca las negociaciones

Por otra parte, a diferencia de las cumbres anteriores, no ha habido ninguna negación de la ciencia, ni se han defendido a ultranza los combustibles fósiles. “Por primera vez, increíblemente, hay un proyecto de texto que menciona no quemar más combustibles fósiles. Todo el mundo sabe la dirección en la que nos movemos, pero es cuestión de la rapidez con la que lleguemos allí”, dice el analista de The Guardian Oliver Millman.