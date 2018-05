Trump arremete contra las farmacéuticas por el alto precio de los medicamentos y promete reducirlos

Para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la culpa de que los medicamentos sean tan costosos es de las farmacéuticas y de los mediadores de la industria que se han hecho "muy, muy ricos". Así lo aseguró este viernes al anunciar su plan para reducir los precios y prometer que tomará todas las medidas necesarias para conseguirlo.

No solo señaló a estas empresas. También criticó a las aseguradoras y a los administradores de beneficios por hacer que las medicinas no sean asequibles para los estadounidenses. "Esto es una estafa total y vamos a terminarla. El cabildeo farmacéutico está haciendo una fortuna absoluta a costa de los contribuyentes que necesitan medicinas para mejorar sus vidas. Todos los que están relacionados de alguna forma con el sistema roto –las farmacéuticas, las compañías de seguro, los distribuidores, etc– contribuyen al problema", aseguró Trump.



Según él, su plan es "la acción más radical de la historia del país para reducir los precios". Sin embargo, no incluye su promesa de campaña de aprovechar el gran poder de compra del programa del gobierno Medicare, para negociar directamente con las farmacéuticas los precios de los medicamentos, especialmente para las personas mayores. Aunque esta idea ha sido respaldada desde hace algún tiempo por los demócratas, no cuenta con el apoyo de los fabricantes de medicamentos ni tampoco de la mayoría de los republicanos en el Congreso.

Lo que sí incluye, en cambio, es una serie de medidas –nuevas y de larga data– destinadas a mejorar la competencia y la transparencia en el sistema de precios. Entre ellas, se encuentra una propuesta que exige a los fabricantes divulgar el costo de los medicamentos en sus anuncios televisivos. El secretario de Salud, Alex Azar, dijo que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) examinará de inmediato la necesidad de esa información en las piezas publicitarias.



Las acciones farmacéuticas en Wall Street cerraron este viernes al alza, lo que según expertos demuestra que el gobierno de EEUU está evitando tomar medidas precisas, agresivas y directas para bajar los precios.

El Dr. Zeke Emanuel, experto en precios de medicamentos y miembro del Center for American Progress, explicó a la cadena CNN que, para conseguir el objetivo de bajar los precios, Trump necesitaría abordar a los fabricantes de una manera más directa.

"Su retórica es que les está poniendo en la mira, pero los hechos demuestran que no, que no lo está haciendo", dijo Emanuel. "Si vas a controlar los precios tienes que obligar a las compañías a bajarlos; es lo que hacen los otros países. Hay que hacer algo con las patentes, ponerles límite. Pero no parece que eso sea lo que el presidente quiere hacer", agregó.