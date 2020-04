La crisis de fe de un sacerdote italiano por el coronavirus

“Todo esto me ha generado una crisis. Siento una verdadera revolución interior”, admite Riva. ¿Llegó cuando su padre, de 81 años, empezó a tener problemas para respirar en un hospital de Bérgamo durante la Navidad, dos meses antes de que se confirmase la presencia del virus en la provincia? ¿Lo tenía el propio Riva, quien había sentido náuseas y fiebre semanas antes?. Por más que piensa no encuentra respuestas.

La situación estalló cuando Adriano Locatelli, su amigo cura y asistente de 71 años, fue el primero en dar positivo a la prueba y fue hospitalizado el domingo 8 de marzo. “Todo esto me ha generado una crisis entorno a mi vida, a mí mismo y a mi fe”, relata Riva quien vio a su padre ingresar al hospital un martes para morir el viernes. Dos días después su madre, de 79 años, empeoró. “Hoy ya no hay esperanzas para ella (…) no sé qué decir. Estoy destruido”, se lamenta.