Niegan libertad bajo fianza al jefe de la milicia de Nuevo México que detenía inmigrantes en la frontera

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, no se encontró ningún artefacto sospechoso en la sala y las autoridades no dieron más detalles sobre la supuesta amenaza.

Una vez que se retomó la sesión, en la sala ocurrieron dos cosas. La primera, se leyeron los cargos federales y Hopkins se declaró inocente de posesión de armas y municiones, la imputación por la que fue detenido el pasado 16 de abril. O'Connell explica que los fiscales aseguraron que contra el excomandante de la milicia recaerán once cargos más, que no precisaron, pero que dijeron probarán a lo largo del juicio. "No encuentro tanto como 11 crímenes en los registros de mi cliente", asegura el abogado.