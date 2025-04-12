Muere adolescente hispano con autismo que fue baleado nueve veces por la policía

Video Adolescente hispano con autismo que fue baleado por la policía es declarado con muerte cerebral

Un adolescente hispano con autismo y que no tenía capacidades verbales que fue baleado nueve veces por la policía de Idaho mientras sostenía un cuchillo murió el sábado después de que le retiraran el soporte vital, dijo su familia.

Víctor Pérez, de 17 años, que también tenía parálisis cerebral, había estad o en coma desde el tiroteo del 5 de abril, y las pruebas del viernes mostraron que no tenía actividad cerebral, dijo su tía, Ana Vázquez, a la agencia The Associated Press.

Al adolescente se le sometió a varias cirugías, los médicos le extrajeron nueve balas y le amputaron la pierna.

Finalmente, este sábado la familia decidió quitarle los soportes que lo mantenían con vida.

Por que la policia le disparó a Perez

La policía de la ciudad de Pocatello, en el sureste de Idaho, respondió a una llamada al 911 informando que un hombre aparentemente ebrio con un cuchillo estaba persiguiendo a alguien en un patio.

Resultó ser Pérez, quien no estaba ebrio pero caminaba con paso tambaleante debido a su discapacidad, dijo Vázquez. Los miembros de su familia habían estado tratando de quitarle el gran cuchillo de cocina.

El video tomado por un vecino mostró que Pérez yacía en el patio después de caerse cuando cuatro oficiales llegaron y corrieron hacia la cerca en el borde del patio. Inmediatamente le ordenaron a Pérez que soltara el cuchillo, pero él se puso de pie y comenzó a tropezar hacia ellos.

Los agentes abrieron fuego unos 12 segundos después de salir de sus patrullas y no hicieron ningún esfuerzo aparente por calmar la situación, de acuerdo con el relato de los familiares.

“Todo el mundo intentaba decirle a la policía que no, no”, dijo Vázquez. "A esos cuatro agentes no les importó. No preguntaron qué estaba pasando, cuál era la situación".

“¿Cómo va a saltar la valla si apenas puede caminar?” ella dijo.

“Esos policías destrozaron a nuestra familia”: la muerte de Pérez causa indignación entre familiares y la comunidad

El tiroteo indignó a la familia de Pérez y a los residentes de Pocatello, y unas 200 personas asistieron a una vigilia el sábado por la mañana frente al hospital de Pocatello donde fue atendido. Se planeó otra vigilia para el sábado por la noche frente a la casa de la familia.

“Esos policías destrozaron nuestra familia”, dijo Vásquez el sábado, poco después de la muerte de Pérez. "No hay manera de explicar el dolor que estamos sintiendo en este momento. Es como si nuestros corazones estuvieran vacíos, ya no estuvieran llenos".

Los agentes, cuyos nombres no han sido revelados, fueron puestos en licencia administrativa.

Las decisiones sobre si se deben presentar cargos contra ellos se tomarán después de una investigación independiente realizada por el Equipo de Incidentes Críticos del Este de Idaho, dijo el fiscal del condado de Bannock, Ian Johnson, a la AP por correo electrónico.

“Cuando se complete esa investigación se presentará un informe para su revisión”, dijo. "En un esfuerzo continuo por garantizar una consideración independiente y objetiva, dicho informe será revisado por una agencia fuera del condado de Bannock".

Autoridades prometen investigar el tiroteo que acabó con la vida del joven

El alcalde de Pocatello, Brian Blad, dijo en un comunicado el viernes, después de que la familia anunciara que Pérez no tenía actividad cerebral, que los pensamientos y oraciones de los funcionarios estaban con ellos.

"Reconocemos el dolor y la pena que este incidente ha causado en nuestra comunidad", dijo Blad.

Blad dijo el jueves que la ciudad estaba "abordando este asunto con la seriedad y minuciosidad que merece y con el debido respeto a la gravedad de la situación".

“Las investigaciones penales, externas e internas sobre el tiroteo en el que participaron los agentes están en marcha, por lo que no podemos responder preguntas por temor a interferir o comprometer la investigación”, dijo.

A Pérez le encantaba ver lucha libre profesional, comer papas fritas y caminar mientras tomaba la mano de su madre, dijo Vásquez. Él siempre notaba cuando Vásquez se pintaba las uñas de su color favorito, azul, o cuando usaba un tejido nuevo, mostrando su admiración tocándole el cabello, dijo.

“Voy a extrañarlo cuando se ponía de mal humor y yo lo acostaba”, dijo. "Él no quería dormir y se despertaba de nuevo, y yo tenía que acompañarlo de regreso a la cama. Le prometía: 'Oye, volveré mañana, pero necesitas acostarte y dormir'".

Vásquez dijo que no sabía qué sigue para la familia, aparte de que se realizará una autopsia el lunes. Ahora mismo, dijo, necesitan un momento para descansar.

