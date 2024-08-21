La demanda a la ciudad de Nueva Orleans por el caso del oficial de policía que abusó de una adolescente

El gobierno de la ciudad de Nueva Orleans, en Louisiana, enfrenta un juicio por su manejo del caso de un oficial de policía que abusó sexualmente de una adolescente a la que conoció luego de que la menor sufrió un abuso previo.

El oficial del Departamento de Policía de Nueva Orleans (NOPD), Rodney Vicknair, de 53 años, fue sentenciado en 2023 por violar los derechos civiles de la menor de 14 años y por incurrir en conductas sexuales sin el consentimiento de la víctima.

El oficial murió en prisión víctima de cáncer cerebral a seis meses de haber sido sentenciado a 14 años de cárcel.

Sin embargo, la familia de la menor interpuso una demanda en contra del gobierno de la ciudad por lo que consideraron un mal manejo del caso.

Los familiares también sostienen que la ciudad falló en su deber de salvaguardar a la menor al permitir que Vicknair se uniera a las fuerzas policiacas pese a que tenía un historial plagado de irregularidades.

¿Cómo se inició el contacto entre el oficial y la adolescente que sufrió el abuso sexual?

De acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia difundido tras la sentencia contra Vicknair, el oficial tuvo el primer contacto con la menor en mayo de 2020 luego de que acudió a su domicilio para proveer asistencia luego de que ella denunció ser abusada.

La menor dijo en ese momento al oficial que había sufrido una agresión sexual por parte de un joven de 17 años.

El oficial la convenció de que acudiera a un hospital local para que le fuera aplicado un kit especial para analizar casos de violación.

Finalmente la menor accedió a acudir al hospital en la patrulla del oficial, de acuerdo con reportes.

A partir de ese momento Vicknair le compartió su número de celular y comenzó un proceso de varios meses en los que el oficial y la menor intercambiaron mensajes.

En algún momento Vicknair le solicitó a la menor imágenes sexuales de ella. Él presuntamente le mostró sus genitales en videollamadas.

En septiembre de 2020 Vicknair acudió al domicilio de la menor, como lo hacía regularmente sin previo aviso, y le pidió abordar su vehículo. Ahí cerró las puertas y la atacó sexualmente, de acuerdo con documentos judiciales.

El NOPD arrestó a Vicknair y presentó cargos en contra del oficial por agresión sexual, comportamiento indecente con una menor y abuso de autoridad. La agencia determinó suspenderlo de sus funciones.

Además de las acusaciones estatales, Vicknair también enfrentó cargos federales por el caso de abuso sexual de la menor.

El negro historial del oficial que ingresó a la NOPD pese a sus antecedentes

La familia de la menor criticó el hecho de que la NOPD permitió a Vicknair unirse a la fuerza pese a sus antecedentes.

En su demanda contra la ciudad, los familiares sostuvieron que en el 2007 la agencia policiaca recibió múltiples quejas en contra de Vicknair.

Las acusaciones estaban relacionadas con el mal comportamiento de Vicknair como oficial.

Una investigación del diario The Washington Post reveló que Vicknair fue contratado por la NOPD pese a que tenía en su historial varios arrestos y una declaración de culpabilidad por un ataque en contra de un menor en 1987.

En su demanda, los familiares de la menor abusada también enlistaron varias quejas interpuestas por ciudadanos en contra del oficial.

Una de las quejas hablaba sobre un momento en el 2009 en el que Vicknair presuntamente “abusó de su autoridad como oficial de policía para obtener una interacción con una mujer”. La NOPD lo suspendió cinco días de su puesto por el caso.

Los mensajes de texto que podrían estar en el centro del juicio contra la ciudad

El medio local WDSU reportó que el juicio podría enfocarse en mensajes de texto enviados al exsuperintendente de la NOPD, Shaun Ferguson, en el que fue alertado del comportamiento inapropiado de Vicknair con la menor antes de que ocurriera el abuso.

Los mensajes fueron enviados a Ferguson por Susan Hutson, quien en ese momento se desempeñaba como inspectora independiente de la NOPD.

“Hey, Shaun, necesito hablar con Arlinda urgentemente, si está cerca de ti ¿le puedes decir que me hable? Es acerca de un potencial abuso sexual de una menor por un oficial”, escribió.

Hutson le pedía a Ferguson ponerla en contacto con la entonces Jefa del Buró de Integridad de la Policía, Arlinda Westbrook.

La familia de la menor busca que la ciudad la compense por daños punitivos, compensatorios y especiales, aunque la legislación estatal local dificulta que este tipo de beneficios sean entregados a las víctimas.