"Merece un nuevo juicio": habla la presidenta del jurado que condenó a muerte a Melissa Lucio en Texas

Gilman, de su parte, dijo en el documental que no llamó a los hijos de Lucio a declarar porque eran "indisciplinados" y molestarían al jurado: "Ella no era una buena madre", dice el defensor público, que poco después de la condena, comenzó a trabajar en la misma oficina de la fiscalía que acusó a Lucio. "¿Mató a su hija? No lo sé. Había niños que dijeron que la niña se había caído por las escaleras. La pregunta es: ¿la empujaron? ¿Dónde estaba mamá? ¿qué pasó?", asegura. "Recuerdo haber hablado con todos los hijos mayores y tuve la sensación de que ninguno me podía decir qué pasó. No sentí que ninguno de los niños iba a ser de ayuda. Los niños no tenían ninguna disciplina mientras crecían (...) Intentar tener a estos niños sentados el tiempo suficiente para hablar contigo y darte una idea de lo que pasó, no podían hacerlo. Creo que el jurado hubiera estado molesto (...) y no quieres molestar al jurado con cualquier cosa que estás haciendo”.