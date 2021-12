Derek Chauvin planea declararse culpable de haber violado los derechos civiles de George Floyd, según expediente de la corte

La acusación explica también que Chauvin mantuvo su rodilla izquierda en el cuello de Floyd a pesar de que estaba esposado y no se resistía. Alega que Thao y Kueng sabían que Chauvin tenía la rodilla en el cuello de Floyd, incluso después de que Floyd no respondiera, y "deliberadamente no intervinieron para detener el uso irrazonable de la fuerza por parte del acusado Chauvin".