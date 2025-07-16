El Departamento de Justicia despide a Maurene Comey, fiscal del caso Epstein e hija del exdirector del FBI

Video Nuevo análisis sugiere que video de Epstein publicado por FBI fue “posiblemente modificado”

El Departamento de Justicia despidió a Maurene Comey, hija del exdirector del FBI James Comey y fiscal federal en Manhattan que trabajó en los casos contra Sean 'Diddy' Combs y Jeffrey Epstein, según reportes de medios.

De acuerdo con The New York Times y AP, no se dio ninguna razón específica para su despido.

Maurene Comey era una abogada veterana en Distrito Sur de Nueva York, considerado desde hace tiempo la oficina fiscal de más élite del Departamento de Justicia.

Entre sus casos se encontraban el juicio por tráfico sexual contra Epstein, que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba el juicio, y el reciente caso contra Combs, que terminó a principios de este mes con un veredicto mixto.

Se trata de la última medida del Departamento de Justicia de despedir a abogados sin explicación, lo que ha despertado la alarma por el desprecio de las protecciones de la función pública diseñadas para evitar los despidos por motivos políticos.

El Departamento de Justicia también ha despedido a varios fiscales que trabajaban en casos que han provocado la ira del presidente Donald Trump, entre ellos algunos que se ocupaban de los casos de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos y abogados y personal de apoyo que trabajaban en los procesos judiciales del fiscal especial Jack Smith contra Trump.

Despido en convulsos tiempos del caso Epstein

Su despido se produce en un momento en que la fiscal general Pam Bondi se enfrenta a intensas críticas por parte de algunos miembros de la base de Trump por la decisión del Departamento de Justicia de no revelar más pruebas en poder del gobierno sobre la investigación de tráfico sexual de Epstein.

Algunas personalidades de la derecha en internet, como Laura Loomer, que han criticado la gestión de Bondi de los archivos de Epstein, habían pedido el despido de Maurene Comey.

James Comey era el director del FBI cuando Trump asumió el cargo en 2017, nombrado por Barack Obama. Fue despedido por Trump.

