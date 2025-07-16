Cambiar Ciudad
Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia despide a Maurene Comey, fiscal del caso Epstein e hija del exdirector del FBI

El Departamento de Justicia despidió a Maurene Comey, la hija del exdirector del FBI James Comey y fiscal en los casos federales contra Sean 'Diddy' Combs y Jeffrey Epstein.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video Nuevo análisis sugiere que video de Epstein publicado por FBI fue “posiblemente modificado”

El Departamento de Justicia despidió a Maurene Comey, hija del exdirector del FBI James Comey y fiscal federal en Manhattan que trabajó en los casos contra Sean 'Diddy' Combs y Jeffrey Epstein, según reportes de medios.

De acuerdo con The New York Times y AP, no se dio ninguna razón específica para su despido.

PUBLICIDAD

Maurene Comey era una abogada veterana en Distrito Sur de Nueva York, considerado desde hace tiempo la oficina fiscal de más élite del Departamento de Justicia.

Entre sus casos se encontraban el juicio por tráfico sexual contra Epstein, que se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba el juicio, y el reciente caso contra Combs, que terminó a principios de este mes con un veredicto mixto.

Más sobre Departamento de Justicia

Por qué un juez dice que la exabogada de Trump, Alina Habba, no puede ser fiscal
2 mins

Por qué un juez dice que la exabogada de Trump, Alina Habba, no puede ser fiscal

Justicia
Qué se sabe de la extraña entrevista entre el exabogado de Trump y Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein
2 mins

Qué se sabe de la extraña entrevista entre el exabogado de Trump y Ghislaine Maxwell, cómplice de Jeffrey Epstein

Justicia
Fiscal general pide la pena de muerte para Luigi Mangione
2 mins

Fiscal general pide la pena de muerte para Luigi Mangione

Justicia
Funcionarios del FBI demandan al gobierno mientras se exponen datos de 5,000 agentes que investigaron a Trump
5 mins

Funcionarios del FBI demandan al gobierno mientras se exponen datos de 5,000 agentes que investigaron a Trump

Justicia
Qué se sabe de Verónica Roblero Piraval, la mexicana de 25 años que EEUU acusa de traficar miles de migrantes de varios continentes
2 mins

Qué se sabe de Verónica Roblero Piraval, la mexicana de 25 años que EEUU acusa de traficar miles de migrantes de varios continentes

Justicia
El inesperado giro del magnicidio en Haití: acusan a la viuda del expresidente de ser cómplice en la conspiración de su asesinato
5 mins

El inesperado giro del magnicidio en Haití: acusan a la viuda del expresidente de ser cómplice en la conspiración de su asesinato

Justicia
Policías que respondieron al tiroteo de Uvalde no actuaron con "urgencia" y cometieron "una cascada de errores", dice informe del gobierno federal
5 mins

Policías que respondieron al tiroteo de Uvalde no actuaron con "urgencia" y cometieron "una cascada de errores", dice informe del gobierno federal

Justicia
Nancy González, la famosa diseñadora colombiana, fue extraditada a EEUU y enfrenta cargos federales por contrabando de pieles
4 mins

Nancy González, la famosa diseñadora colombiana, fue extraditada a EEUU y enfrenta cargos federales por contrabando de pieles

Justicia
Expolicías blancos de Mississippi se declaran culpables de un brutal ataque contra dos hombres negros
6 mins

Expolicías blancos de Mississippi se declaran culpables de un brutal ataque contra dos hombres negros

Justicia
Muerte de George Floyd: el expolicía Dereck Chauvin anuncia que apelará su condena ante la Corte Suprema
4 mins

Muerte de George Floyd: el expolicía Dereck Chauvin anuncia que apelará su condena ante la Corte Suprema

Justicia

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

Se trata de la última medida del Departamento de Justicia de despedir a abogados sin explicación, lo que ha despertado la alarma por el desprecio de las protecciones de la función pública diseñadas para evitar los despidos por motivos políticos.

El Departamento de Justicia también ha despedido a varios fiscales que trabajaban en casos que han provocado la ira del presidente Donald Trump, entre ellos algunos que se ocupaban de los casos de los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos y abogados y personal de apoyo que trabajaban en los procesos judiciales del fiscal especial Jack Smith contra Trump.

Despido en convulsos tiempos del caso Epstein

Su despido se produce en un momento en que la fiscal general Pam Bondi se enfrenta a intensas críticas por parte de algunos miembros de la base de Trump por la decisión del Departamento de Justicia de no revelar más pruebas en poder del gobierno sobre la investigación de tráfico sexual de Epstein.

Algunas personalidades de la derecha en internet, como Laura Loomer, que han criticado la gestión de Bondi de los archivos de Epstein, habían pedido el despido de Maurene Comey.

PUBLICIDAD

James Comey era el director del FBI cuando Trump asumió el cargo en 2017, nombrado por Barack Obama. Fue despedido por Trump.

Vea también:

Video Fijan fecha para sentencia de Sean "Diddy" Combs tras ser hallado culpable de tráfico sexual
Relacionados:
Departamento de JusticiaFiscalDonald TrumpJeffrey EpsteinSean Diddy Combs

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: La Trevi sin filtro
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD