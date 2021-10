Atacante de Parkland se declara culpable y ahora se decidirá si es condenado a muerte

Anthony Borges, exestudiante de la secundaria y quien recibió cinco disparos de Cruz, dijo a reporteros fuera de la sala que aceptaba las disculpas del atacante, pero recalcó que no son ellos quienes deben tomar la decisión sobre qué condena debe recibir por las 17 muertes. "Él decidió disparar en la secundaria (...) Yo no soy Dios para tomar la decisión de que él muera o no. Esa no es mi decisión. Mi decisión es ser una mejor persona y cambiar el mundo para otros niños, no quiero que esto vuelva a pasar. Duele, realmente duele".